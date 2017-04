Future Islands / The Far Field

Cuatro minutos en televisión bastaron a Future Islands para que pasaran de ser casi unos completos desconocidos a la banda favorita de mucha gente. No hay artículo del grupo que no mencione su paso por el late show estadounidense de Letterman para interpretar su obra maestra “Seasons” y es justo: la canción era muy buena y Samuel Herring se mostraba como un líder más que carismático. Durante aquellos cuatro minutos todos los que hemos querido a alguien hasta el patetismo, todos los que hemos bailado en la habitación de nuestra casa la parte favorita de nuestra canción favorita de mala manera, fuimos Samuel Herring.

Tres años después del largo de la banda que contenía aquella canción, que se llamaba ‘Singles‘ pese a no ser un recopilatorio, sino su cuarto disco de estudio, el grupo vuelve con un nuevo álbum llamado ‘The Far Field’. La fórmula sigue siendo la misma: Samuel cuenta con un timbre muy parecido al de Elton John, las melodías y la producción son intensísimas y llenaestadios a la americana (Bruce Springsteen, The Killers), pero los bajos pululan entre la oscuridad de Joy Division y lo bailable de New Order, y los riffs de teclado parecen sacados del neo-romanticismo británico, cuando no inspirados en una banda a caballo entre Reino Unido y Estados Unidos, Fleetwood Mac.

A clásicos de los 80 como ‘Seven Wonders’ recuerdan los arreglos de canciones como ‘Aladdin’, que abre este disco, o el gancho principal de ‘Ancient Water’. Justo antes de esta, abriendo la cara B, una ‘North Star’ que termina de poner sobre la mesa que la base de sintetizadores y percusiones (por primera vez han contado con batería real) son los verdaderos ganchos. ¿A quién recuerda ese simpático ritmillo que se pega como una lapa? ¿Podría haber sido algo ideado por Happy Mondays en 1990? ¿O es más ‘Unfinished Sympathy’ de Massive Attack, editada un año después?

Puede que ni ‘Ran‘ y ‘Cave’ sean mejores que “Seasons”, pero la buena noticia es que hay muchas canciones en ‘The Far Field’ casi a la par que estos nuevos sencillos. Entre ellas, la final ‘Black Rose’, con una mini conexión con Underworld en teclados para luego volver al redil, o ‘Day Glow Fire’, que comienza como un pequeño hit revitalizante pese a su poso agridulce: “hice mis maletas anoche / siempre escojo la forma más rara de decir adiós / pero he tenido que volver para comprobar que esto había muerto / tenía que mirar en tus ojos por última vez”.

Y es que el disco da tantas vueltas al amor sobre los mismos patrones estéticos que habrá quien tenga problemas para diferenciar unas composiciones de otras. Es esa labor -la de la diferencia- uno de los cometidos de que Debbie Harry aparezca invitada en uno de los cortes del disco, ‘Shadows’, entonando un muy carismático “Why won’t you just take me?”. Pero también es la de recordar que Blondie jugaron con rock, dance, fraseos un tanto hip-hop y reggae (aquí hay uno muy tranquilo -demasiado- llamado ‘Candles’) antes que nadie.

Realmente no hay gran progresión sonora en lo nuevo de Future Islands. El productor John Congleton (FFS, St Vincent, el nuevo de Nelly Furtado) les da esa pátina de profesionalidad de la que carecían en sus primeros discos (‘Balance’ o ‘Tin Man’ suenan hoy completamente amateur) pero que ya se dejaba entrever en ‘Singles’. Estoy seguro de que a Samuel Herring lo único que le importa no es ser el más moderno ni el artista más ambicioso, sino mostrarse como un romántico empedernido por encima de todas las cosas. Soltar frases como “nuestro amor es real, es esperanza, es sueño, es una cura”, como en ‘Aladdin’; construir canciones edificantes y más grandes que el mar como ‘Time On Her Side’, en la que concluye, totalmente admirado “She’s so free, it’s sublime”; idear composiciones que eviten suicidios como ‘Through the Roses’ con ese final “we can pull through, together” pensado para unirse con sus fans en los directos.

La desazón que le produce la conciliación de su vida amorosa con su trabajo de músico se refleja muy bien en ‘Beauty of the Road’, una canción que versa sobre una relación que el cantante tuvo hace varios años y que se marchitó cuando él optó por tirarse a la carretera con su banda. Ahora se reencuentra con ella y, al tiempo que la abraza, se lamenta diciendo algo así como “si hubiera sabido que iba a perderte, no me habría ido”. ¿Aunque alguna vez ha sonado el artista tan confiado de lo que se hace, disfrutando tanto de la consecución de su propio sonido? En definitiva, ‘The Far Field’ es un álbum lleno de deliciosas contradicciones, sobre enamorarte, tropezar, caer de boca y partirte un diente, pero darte cuenta de que, sí, puede que tengas toda la boca ensangrentada, pero has topado con un hermoso campo de flores. Qué bonita es la vida a pesar de todo, ¿verdad, Sam?

Calificación: 7,5/10

Lo mejor: ‘Shadows’, ‘Ran’, ‘Day Glow Fire’, ‘North Star’

Te gustará si te gustan: Fleetwood Mac, New Order, Elton John

Escúchalo en: Spotify