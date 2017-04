The Chainsmokers redimen su desastre de los MTV Awards en Saturday Night Live

El pasado viernes 7 de abril The Chainsmokers publicaron ‘Memories… Do Not Open’, su disco de debut, un disco que prescinde de los éxitos globales conseguidos el año pasado con ‘Closer’ y ‘Don’t Let Me Down’, que sí fueron recopilados en el EP ‘Collage’. Para este álbum, el dúo de DJs y productores ha apostado por singles como ‘Paris’ y ‘Something Just Like This’, una colaboración con los británicos Coldplay que está suponiendo un nuevo éxito para el grupo, uno de los pocos singles capaz de hacer frente en UK al vendaval Sheeran.

Para promocionar este lanzamiento, The Chainsmokers fueron invitados el pasado sábado al decano show televisivo Saturday Night Live, un espacio de considerable prestigio. Presentados por el cómico Louis C.K., Andrew Taggart y Alex Pall interpretaron, respaldados por una banda con sintetizadores y batería real, el citado ‘Paris’ (en este caso, con coros femeninos) y ‘Break Up Every Night’. Una ocasión inmejorable para demostrar si son “gilipollas” o no.

Aunque en nuestra mente seguía el recuerdo de la desastrosa actuación en los últimos MTV Awards, en la que la voz de Taggart fue un completo desastre, lo cierto es que estas dos actuaciones resultaron bastante correctas en ese plano. Otra cosa es el carisma de este como frontman y el dudoso papel de Pall, al que vemos hacer poco más que aporrear una batería electrónica que ni siquiera estamos seguros de oír. En próximos días publicaremos la crítica de ‘Memories… Do Not Open’.