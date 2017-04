Charlize Theron pide perdón a Pablo Motos por su bomba de humo en El Hormiguero

Charlize Theron lo siente. Mucho. La semana pasada, la actriz no pudo acudir a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar su nuevo largometraje, ‘Fast & Furious’, con su colega Vin Diesel, que sí visitó el programa y además se lo pasó estupendamente hablando sobre sus viajes a España, su hija o su colaboración con Nicky Jam.

Por este motivo, Theron, que, por cierto, acaba de presentar un nuevo avance de su nueva película, ‘Atomic Blonde’, que incluye música de New Order y Depeche Mode, ha usado Twitter en las últimas horas para disculparse con el presentador por su plantón: “Pablo, siento de verdad no haber podido estar contigo en El Hormiguero, espero poder verte la próxima vez que vaya a España”. Por supuesto, El Hormiguero ha tomado la palabra de Theron y ha contestado que espera a la intérprete “con impaciencia”.

Theron había visitado España para promocionar ‘Fast & Furious’ pero hubo de abandonar el país a último momento aludiendo a una urgencia en Estados Unidos. Se especulaba con que Theron hubiera hecho bomba de humo a Pablo Motos por su disgusto con el programa la primera y única vez que lo visitó en 2012, junto a Kristen Stewart, cuando aseguró que se había sentido “confusa” por el programa debido a su extraña dinámica que combina contenido para niños y contenido para adultos, pero que se define como “para todos los públicos”.

Pablo, so sorry I was not able to be with you @El_Hormiguero, but hope to see you next time I’m in Spain!!

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) April 11, 2017