The Shins / Heartworms

Ya como único miembro oficial de The Shins y después de colaborar con Greg Kurstin, productor de Adele y Sia, en su anterior trabajo, ‘Port of Morrow’, James Mercer ha producido su nuevo disco, ‘Heartworms’, que salió el pasado 10 de marzo, completamente por su cuenta, interesado en regresar a la “artesanía” con la que se abordaron los primeros trabajos del grupo. El resultado es un disco entretenido y variado en estilos pero en el que la producción, a menudo densa y cebollina hasta el “horror vacui”, parece haber sido el enfoque principal de todas las canciones. ‘Heartworms’ se presenta con tres buenos singles como ‘Name for You’, que Mercer dedica a sus hijas y que contiene una gran melodía “bowiesca”; la encantadora ‘Dead Alive’, que viste sus formas sesenteras con gracia y frescura, o ‘Mildenhall’, en la que Mercer recuerda su infancia “fumando humo” en los clubs de mala muerte en los que solía cantar su padre y que retrocede, elegantemente, hasta los calurosos cincuenta con sabor a helado de limón que capturó Elvis Presley en ‘Blue Hawaii’. ‘Painting a Hole’ usa lo que parece un ritmo dancehall para evocar espacios psicodélicos asfixiantes, propios de of Montreal o Pink Floyd, estos últimos una de las influencias reconocidas en el disco, junto a nada menos que ‘Looney Tunes’. Y es esta sobrecarga de información sonora la que termina lastrando un disco falto de melodías más imaginativas en canciones como ‘Rubber Balz’, ‘Half a Million’ o el beatlesco tema titular, que Mercer nunca logra elevar pese a sus buenas intenciones. Si estos temas fueran mejores, ¿necesitarían tantas capas? No. ¿Quiere decir eso que ‘Heartworms’ no es otro buen disco de The Shins? Tampoco. Y claro está, atendiendo a sus mejores canciones, que sus fans de toda la vida le pondrán pocos peros.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘Name for You’, ‘Dead Alive’, ‘Mildenhall’, ‘Painting a Hole’

Te gusta si te gusta: of Montreal, Foxygen, Clap Your Hands Say Yeah

Escúchalo: Spotify