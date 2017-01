The Shins confirman su evolución al sonido Broken Bells en el nuevo adelanto de su disco

The Shins, el grupo de James Mercer, el que fuera un día uno de los más mimados de la crítica gracias a discos como ‘Chutes Too Narrow’, vuelve en 2017 con nuevo disco, “solo” un lustro después de publicar el anterior, ‘Port of Morrow’. ‘Heartworms’, que acaba de anunciarse, sale el 10 de marzo a través de Columbia.

Hace unos meses, el grupo avanzó una canción del disco, ‘Dead Alive’, pertinentemente en Halloween, y hoy estrena el tema que lo abre, ‘Name for You’, que contiene los mismos ritmos medio disco y funky de aquel tema y del proyecto de Mercer con Danger Mouse, Broken Bells. Parece que se confirma evolución al sonido de esta formación que tantas canciones buenas nos ha dado en los últimos años.

Este año se cumple una década de ‘Wincing the Night Away’, el tercer disco de The Shins, que no obtuvo críticas especialmente clamorosas, pero que no estaba tan mal y del que el usuario medio de Spotify recuerda aún tres canciones que aparecen entre lo más escuchado de The Shins en la plataforma como son ‘Australia’, ‘Phantom Limb’ y ‘Sleeping Lessons’. Su canción más popular, eso sí, sigue siendo ‘New Slang’. ¿Contendrá ‘Heartworms’ algún hit parecido?

‘Heartworms’:

01 Name for You

02 Painting a Hole

03 Cherry Hearts

04 Fantasy Island

05 Mildenhall

06 Rubber Ballz

07 Half a Million

08 Dead Alive

09 Heartworms

10 So Now What

11 The Fear