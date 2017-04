Un año sin Prince: anunciado ‘Deliverance’, su primer EP póstumo, para este viernes

Este viernes se cumple un año de la inesperada muerte de Prince. Se había publicado, desde entonces, un recopilatorio llamado ‘4Ever’ con 40 canciones suyas grabadas entre finales de los años 70 y principios de los años 90, pero no música inédita. Coincidiendo exactamente con el aniversario de su fallecimiento, este viernes 21 de abril se publicará un EP llamado ‘Deliverance’ que incluirá 6 temas inéditos grabados por Prince entre 2006 y 2008. La canción titular ya está a la venta en iTunes y disponible en Apple Music, aunque solo en Estados Unidos. El EP estará disponible en CD a partir del 2 de junio.

Prince había co-escrito y co-producido las canciones junto al ingeniero Ian Boxill, que trabajó con él en los discos de aquel período. Al morir Prince, Boxill ha completado los arreglos, la producción y la mezcla de las canciones. En un comunicado reproducido por Spin, Ian explica que este EP sale de manera independiente porque es lo que él habría querido. También se ha habilitado una web en la que puede verse el tráiler de un vídeo en el que puede percibirse bailando y cantando la sombra de Prince.

El artista continuó grabando discos después de la grabación de estas canciones, y de hecho fueron numerosos los álbumes que publicó entre 2008 y 2015. Entre ellos, ‘Lotusflow3r / MPLSound’, ‘Plectrumelectrum’, ‘Art Official Age‘, ‘HITnRUN Phase One‘ y ‘HITnRUN Phase Two‘.

Este será el tracklist de ‘Deliverance’:

01 Deliverance

02 I Am

03 Touch Me

04 Sunrise Sunset

05 No One Else

06 I Am (extended)