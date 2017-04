Sonorama amplía su ecléctico cartel: Sidonie y El Langui, El Drogas y Varry Brava, Xoel López y Berri Txarrak…

Como se había explicado hace meses en la presentación del festival, la edición 2017 del festival castellano Sonorama Ribera sería muy especial, por tratarse de su vigésima edición. Se propusieron elaborar un cartel con el lema “un homenaje a la música española. ¿Un año sin guiris?”. Entonces, ya dejaban claro que no eran meras intenciones al sumar nombres tan destacados como los de Amaral, Nacho Vegas, Lori Meyers, Coque Malla, Delafé y un largo etcétera, aunque la inclusión de bandas mexicanas como Little Jesus o argentinas como Ella mató a un policía motorizada ampliaban el rango a “hispanohablantes”.

Ahora, después de haber anunciado la inclusión de un show especial conjunto de Sexy Sadie y Santiago Auserón, se han confirmado 20 nuevas bandas que amplían el cartel. Una programación que no solo se centra en las bandas de aquí sino que, además, puede presumir de un notable eclecticismo: Sidonie, Tortel, Berri Txarrak, Embusteros, Enric Montefusco, Bearoid, The Grooves, El Langui, Sexy Zebras, La Habitación Roja, Cronómetro Budú, Siloé, Aurora & The Betrayers, Full, El Drogas, Generación X. 20 años de Corriente Alternativa: Yoghourt Daze + Superskunk + Sobrinus, Mostaza Gálvez, Ramón Mirabet, Varry Brava y Xoel López son los últimos en sumarse a este gran evento.

Además, la semana que viene se abrirá la inscripción para el concurso de bandas noveles Talento Ribera, en el que en pasadas ediciones han participado bandas como Fizzy Soup o Sexy Zebras. Sonorama Ribera se celebra en Aranda de Duero (Burgos) entre los días 10 y 13 de agosto, y los abonos, a un precio de 55 € más gastos, pueden adquirirse aquí.