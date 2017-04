Que la rareza del nuevo single de Perfume Genius no te aleje de su encanto

El regreso de Perfume Genius en 2017 es uno de los más esperados del año tras la sorpresa que supuso su último disco, el magnífico ‘Too Bright’. Su sucesor, ‘No Shape’, sale el 5 de mayo y se ha presentado con un single espectacular, titulado ‘Slip Away’, en el que Mike Hadreas demuestra que es capaz de operar al nivel de la mejor Kate Bush o el mejor David Bowie.

Hadreas presenta ahora un nuevo adelanto de ‘No Shape’ que tiene poco que ver con la brutalidad y dramatismo de ‘Slip Away’. ‘Go Ahead’ es una canción minimalista, inquieta y tersa, que desarrolla su suspense de principio a fin, y también, por arreglos, ciertamente “rara”, pero que termina revelándose como un “grower” en toda regla. En su letra, Hadreas reta a su destinatario: ¿qué opinas? no recuerdo haberte preguntado, ¿a qué te refieres?, chico, siéntate un rato, mira cómo lo dejo pasar, sinceramente, la próxima no me la guardo, adelante, adelante, inténtalo, si quieres, tómate un momento, si lo necesitas, puedes incluso rezar por mí, cariño, ya estoy caminando en la luz”.

‘No Shape’ es el cuarto álbum de Perfume Genius y la nota de prensa lo describe así: “Dios está por todo el disco y algunas de estas canciones tratan sobre la igualdad y otras sobre el embrujo de la fe. Esto es música de iglesia de la misma manera que lo era el “disco negro” de Prince: demasiado sucia. Es art pop femenino de la misma manera que lo imaginó Kate Bush en ‘The Dreaming’: demasiado aterrador”.