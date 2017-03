Perfume Genius adelanta su disco “entre la música de iglesia sucia de Prince y el aterrador art pop de Kate Bush”

Perfume Genius no publica disco desde 2014, cuando editó el notable ‘Too Bright’, que supuso un cambio de tercio en su propuesta hacia sonidos cercanos al glam rock, como demostraba su excelente primer single, ‘Queen’.

El líder del proyecto, Mike Hadreas, sucederá a este disco el 5 de mayo con ‘No Shape’, como acaba de anunciar en sus redes sociales. El primer adelanto es ‘Slip Away’, un tema de contrastes, delicado a la par que brutal, que se presenta con un vídeo dirigido por Andrew Thomas Huang que combina la belleza etérea de un paraíso con la amenaza de dos siniestros payasos que interrumpen la paz de Hadreas y su pareja.

El escritor Choire Sicha describe el disco: “Dios está por todo el disco y algunas de estas canciones tratan sobre la igualdad y otras sobre el embrujo de la fe. Esto es música de iglesia de la misma manera que lo era el “disco negro” de Prince: demasiado sucia. Es art pop femenino de la misma manera que lo imaginó Kate Bush en ‘The Dreaming’: demasiado aterrador”.

“Pago el alquiler. La salud ya no me es extraña”, explica Hadreas en nota de prensa. “Las cosas que me preocupan personalmente están menos claras, son más confusas […] Descubrir pequeñas referencias, magnificar mi disconformidad, nadar a través de heridas ya enterradas, reírme de o meter la yaga en todo este patético dramatismo… Quizá nunca llegue al otro lado pero es motivador intentarlo y, quizás, ayudar a alguien. Creo que la mayoría de estas canciones van sobre intentar ser feliz ante cualquier adversidad de la que yo mismo haya sido responsable o ante lo horrible que es todo y todo el mundo”.

‘No Shape’:

01 Otherside

02 Slip Away

03 Just Like Love

04 Go Ahead

05 Valley

06 Wreath

07 Every Night

08 Choir

09 Die 4 You

10 Sides [ft. Weyes Blood]

11 Braid

12 Run Me Through

13 Alan