Pan Total / El vector espectro

Cada año emergen en España decenas y decenas de grupos inspirados en el post-punk y el “new wave” europeo de los 80 que presumen más estética de la que sus canciones son capaces de defender. No es el caso de Pan Total. El cuarteto de Logroño, compuesto por Miryam (voz), Edu (teclados, caja de ritmos), Rober (guitarra) y Víctor (bajo) -todos ellos procedentes de un grupo anterior, La Pantaloneta- ha manejado buenas canciones desde el principio de su carrera, como ‘La columna’ o ‘Zombies rápidos’, que propiciaron su victoria en el concurso de maquetas Autoplacer de 2015. Su primer disco, ‘El vector espectro’, confirma la promesa e incluye varias canciones inolvidables como ‘La partícula’, que emplea un gancho tan tonto como “uh la la, la partícula” para componer un estribillo tan pegadizo que obsesiona; ‘La máscara’, un número misterioso, de melodía majestuosa, que tantea el suicidio de su personaje principal, o ‘Movimiento moderno’, un single tan decidido e instantáneo que parece un clásico perdido de Pegamoides. Por su parte, ‘Días negros’ es el nuevo himno que dedicarás a tu peor enemigo (“hoy no estoy de fiesta, hostilidad manifiesta hacia ti”, refunfuña Miryam; “hoy no estoy de fiesta, tu sombra me molesta, apártate, me quitas la luz”) y tanto ‘Solo necios, solo poetas’ como ‘El chico del bate’ combinan sintetizadores fantasmagóricos y guitarras “noise” con acierto para componer dos canciones sólidas y memorables. Ni siquiera los momentos menores (‘Los gatos’, ‘Niano niano’) pueden considerarse relleno y están bien. Casi lo único que cabe lamentar de ‘El vector espectro’ es su cuestionable portada de Aleksandra Waliszewska. No le hace justicia a tan notable disco.

Calificación: 7,8/10

Lo mejor: ‘La partícula’, ‘Días negros’, ‘Movimiento moderno’, ‘La máscara’

Te gustará si te gusta: Golpes Bajos, Alaska y los Pegamoides, Ataque de Caspa, Linda Guilala

Escúchalo: Bandcamp