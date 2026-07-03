‘Confessions II’ de Madonna es más que una simple secuela

Madonna publica hoy su esperado nuevo disco, ‘Confessions II’, tras una campaña que ha incluido decenas de acciones promocionales. La última de ellas ha tenido lugar esta noche en Londres, con la propia Madonna comentando el disco junto a Bob the Drag Queen y su hija, Lola León. En otras ciudades, como Madrid, se han celebrado raves de presentación del álbum.

La secuela de ‘Confessions on a Dance Floor‘ (2005) marca el regreso discográfico de Ciccone tras siete años y, como lanzamiento hermano de la obra maestra dance de Madonna, está llamada a reunificar al público que ‘Madame X‘ (2019) dividió. Pero lo mejor es que ‘Confessions II’ logra diferenciarse enormemente de su predecesor.

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‘Confessions II’ explora sonidos que no tenían cabida en la primera parte: el house ibicenco de ‘One Step Away’, el big beat de ‘Everything’ -sobre el aislamiento provocado por las redes-, el EDM de ‘Bizarre’, el tecno de ‘School’ o el jungle y el drum’n’bass más nocturnos de ‘Fragile’. Si el trip-hop marca ‘My Sins Are My Saviour’, con un Stromae recitando versos, ‘L.E.S. Girls’ cierra el disco con guitarras y atmósferas propias de Beach House y Broadcast para recordar la juventud de Madonna antes de su éxito.

Si el trip-hop regresa en ‘Betrayal’, con una Madonna abatida que ha «perdido la fe», sampleando a Erik Satie con la ayuda de nada menos que Mirwais, ‘The Test’ resulta el experimento más emotivo gracias a la implicación de Lola León, dejando un precioso diálogo entre madre e hija que comienza con la frase «Little Star». No es la única referencia a una canción del pasado que aparece en el disco.

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Entre los temas avanzados previamente en la película de ‘Confessions II’ destacan las sorpresas que esconden los arreglos de ‘Good for the Soul’ y la versión extendida de ‘Read My Lips‘, mientras que ‘Danceteria’ es la pieza más hedonista. La Canción Del Día es como si Madonna hubiera tomado el «spoken word» de ‘Vogue‘ y hubiera escrito una canción entera a partir de él. Pero es mucho más que eso.

Este divertido y bailongo homenaje a los inicios de Madonna en la noche, de la mano de sus amigos Martin Burgoyne, Haoui Montaug y Debi Mazar, es el corte más accesible del disco, pero su breve sample de ‘Walkin’ on the Wild Side’ de Lou Reed no es la única sorpresa que encierra la producción. En su tramo final pisa el acelerador para entregarse de lleno a la zapatilla electro. No se sabe si samplea a Daft Punk, como señala un tuit, o directamente a ‘Music’.

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