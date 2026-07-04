Alemania prohíbe la película racista de Uwe Boll y Elon Musk la sube gratis a X

Cualquier película le ha valido a Armie Hammer para volver a trabajar. Su regreso al cine con ‘Citizen Vigilante’ está siendo especialmente polémico, pero no por la participación del denostado actor, señalado por acusaciones de abuso sexual, sino por el contenido de la cinta dirigida por Uwe Boll, que ha sido calificada de racista y xenófoba, hasta el punto de haber sido censurada en Alemania, donde reside el director de origen canadiense, considerado uno de los cineastas más denostados por la crítica cinematográfica de la última década.

‘Citizen Vigilante’ narra la historia de un hombre que, indignado por el deterioro de la seguridad y el orden público, decide tomarse la justicia por su mano. Convertido en un justiciero, persigue y castiga a delincuentes y violadores, presentados en su mayoría como inmigrantes musulmanes, así como a los responsables políticos y autoridades que, según plantea la película, permiten o encubren estos delitos.

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Según explica El Confidencial, la trama, considerada abiertamente racista y xenófoba, ha provocado la intervención de las autoridades cinematográficas alemanas, que han decidido prohibir su exhibición y venta en el país. Sin embargo, la película también ha encontrado respaldo en otros lugares, como Estados Unidos e Italia. Elon Musk, propietario de X, ha llegado incluso a publicar el largometraje íntegro de forma gratuita en la red social, donde posteriormente han comenzado a proliferar copias.

Según detalla también El Confidencial, en Italia una cuenta de Instagram vinculada a la ultraderecha, conocida por difundir vídeos sobre delincuencia urbana, ha anunciado la organización de proyecciones gratuitas de la película en Roma.

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Boll ha defendido públicamente el contenido de ‘Citizen Vigilante’, a la que ha llegado a definir como «la película que Hollywood no quiere que veas». Mientras tanto, la cinta ha logrado situarse entre los títulos más vistos en varias plataformas de streaming de Estados Unidos, aunque la acogida por parte de la crítica especializada ha sido mayoritariamente negativa, por no decir desastrosa.