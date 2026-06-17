Armie Hammer rompe su silencio: “Me lo busqué yo mismo”

Armie Hammer, el actor de ‘Call Me By Your Name’ caído en desgracia por acusaciones de abuso sexual, que negó y que no derivaron en cargos tras una investigación policial, ha hablado públicamente sobre los últimos años de su vida, en los que ha pasado tiempo fuera de Hollywood, sin trabajar y sin estructura profesional, en una entrevista con The Hollywood Reporter.

El texto describe su caso como uno de los «colapsos más públicos y totales de una carrera en Hollywood en los últimos años». El periodista Seth Abramovitch, que se reúne con Hammer por primera vez desde 2017, retrata a un Hammer que tocó fondo al quedarse sin trabajo ni contactos, declarando que “habría hecho un anuncio de comida para gatos con tal de trabajar”. De hecho, asegura que vivió en una casa diminuta durante años, usando un teléfono plegable y una tarjeta de crédito cedida por un amigo.

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Hammer no elude hablar de su responsabilidad por lo ocurrido; de hecho, de forma directa pero matizada, asegura que él se buscó “sus propios problemas”, pero niega las acusaciones más graves en su contra. Recordemos que varias mujeres le acusaron de «violación» y le señalaron por presuntas propuestas sexuales de tono canibalista. Aun así, Hammer reconoce que su comportamiento previo a las acusaciones “no era saludable”.

El actor también explica que actualmente no cuenta con la estructura habitual de una estrella de Hollywood: no tiene manager, ni equipo de representación ni publicista, y gestiona sus proyectos de forma prácticamente individual a través de un abogado.

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Uno de los puntos más curiosos del reportaje es cuando Hammer habla de cómo parte de su círculo profesional se distanció tras el escándalo, aunque asegura que algunos amigos, concretamente sus amigos gays, sí se mantuvieron a su lado, a los que cita diciendo: “Si los chats de Grindr se filtraran y alguien los hackeara, nadie tendría trabajo”.

Actualmente, Hammer dice haber retomado poco a poco el trabajo en producciones de bajo presupuesto, como la nueva película de Uwe Boll ‘Citizen Vigilante’, rodada en Croacia, y afirma que está enfocado en su vida familiar, concretamente en sus dos hijos.