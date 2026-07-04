Beyoncé regala la inédita y sexy ‘Morning Dew (Donk)’

Hoy es 4 de julio, una fecha señalada en Estados Unidos por la celebración del Día de la Independencia. Beyoncé ha querido sumarse a la festividad sorprendiendo a sus fans con un regalo inesperado: un tema inédito. ‘Morning Dew (Donk)’ está disponible desde hace apenas unas horas en todas las plataformas de streaming y es un coqueto corte de R&B como los que hacía Beyoncé hace años.

El tema sería -según los fans de Queen B- un descarte de ‘BEYONCÉ‘ (2013), a pesar de que su sonido remite, más bien, a ‘4‘ (2011). De hecho, Pharrell Williams produce junto a Beyoncé esta canción, cuyo principal gancho es puro humor sexy: un simpático «donky donky donk» que engancha más de lo que debería.

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Según la información oficial, los compositores de ‘Morning Dew (Donk)’ son, además de Beyoncé y Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon. Especialmente la mano de Pharrell se deja notar en el sonido de la canción.

La razón del lanzamiento de ‘Morning Dew (Donk)’ tiene que ver con la reedición de otro disco, ‘B’Day’, que cumple 20 años este 4 de septiembre, el mismo día en que Beyoncé cumplirá 45 años. Ese día llegará a las tiendas una reedición de ‘B’Day’ que incluirá ‘Morning Dew (Donk)’ y, presumiblemente, otros cortes inéditos.

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Por si te parece raro que Beyoncé reedite un disco incluyendo un descarte de un lanzamiento posterior, en realidad es una práctica bastante habitual en la industria musical. Además, hay que recordar que ‘B’Day’ se grabó muy rápido, por lo que difícilmente existen inéditos de esa era.

