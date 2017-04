Sílvia Pérez Cruz anuncia nuevo disco, ‘Vestida de nit’

Tras lanzar el pasado año ‘Domus‘, con las canciones de la película ‘Cerca de tu casa‘ que protagonizó y la llevó a ser nominada al Goya a la mejor actriz revelación, Sílvia Pérez Cruz acaba de anunciar la publicación, tan pronto como el día 12 de mayo, de ‘Vestida de nit’, su nuevo álbum. En realidad, no contiene nuevas canciones originales, sino que es la traslación al estudio de unos conciertos especiales que la compositora de Calella de Palafrugell ha venido realizando intermitentemente en los últimos años. En ellos, se acompaña por un quinteto de cuerda para interpretar, con arreglos escritos por ella junto con Javier Galiana de la Rosa, Joan Antoni Pich y Carlos Montfort, una selección de canciones muy personales.

Aunque hay algunas composiciones propias, como ‘Ai ai ai’ –ganadora este año, recordemos, del Goya a la mejor canción original– o ‘Nao sei’ y temas habituales de su repertorio como la habanera que da título al disco y que compusieron sus padres, ‘Vestida de nit’ reúne sobre todo versiones –una suerte que, como ya mostró en ‘granada‘, le encanta: Leonard Cohen, Simón Díaz, Amália Rodrigues o la celebérrima ‘La lambada (Chorando se foi)’ están entre esta selección. Esta es la nota de prensa remitida por Universal Music, firmada por la propia Sílvia:

“Ya hace un tiempo me propusieron hacer un concierto acústico dentro de un ciclo de música clásica en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música en Madrid. Ellos imaginaron un concierto con voz y guitarra sin amplificar, pero a mí esa propuesta me despertó un recuerdo, un deseo musical de mis veinte años: tocar solo acompañada de un quinteto de cuerda. Era una locura porque era mucho trabajo para solo un concierto (enero 2014), pero a mí la verdad es que no me importaba, un día es suficiente.

El caso es que no fue solo un concierto.

Un repertorio conocido y confortable para mí, y una sonoridad nueva por descubrir, intentando romper los límites, los tópicos, las dinámicas y los miedos.

(…)

La valentía, la locura, un encargo y un recuerdo pendiente”.

Traclist de ‘Vestida de nit’:

1. Tonada de luna llena

2. Mechita

3. La lambada (Chorando se foi)

4. Loca

5. Estranha forma de vida

6. Vestida de nit

7. Ai, ai, ai

8. Gallo rojo, gallo negro

9. Nao sei

10. Corrandes d’exili

11. Hallelujah