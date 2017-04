Aquelarre sexy para The Afghan Whigs en ‘Oriole’

Los veteranos The Afghan Whigs, que, aunque se formaron en los últimos 80, surgieron en plena eclosión grunge de los primeros 90. Los de Cincinatti publicaron obras tan capitales como ‘Congregation’ y ‘Black Love’ y, pese a diversos cambios de formación, separaciones y reuniones, han resistido el paso del tiempo, aunque ya solo Greg Dulli y el bajista John Curley permanecen del line-up original. Ahora, superado aparentemente el trago del cáncer de colon de su guitarrista Dave Rossen, el 5 de mayo publicarán su segundo disco tras la reactivación que vivieron en 2012 (el primero fue ‘Do To The Beast‘ –2014–).

‘In Spades’ ha sido enteramente compuesto y producido por el carismático Dulli y contendrá 10 nuevas canciones de ese rock con poso soul que ha caracterizado al grupo y que floreció en trabajos tan gloriosos como ‘1965’. Si bien, a tenor de los dos adelantos previos, ‘Arabian Heights’ y ‘Demon in Profile’, se perciben intenciones más oscuras de lo habitual en este disco.

Hoy tenemos entre manos un nuevo adelanto de ’In Spades’ que no puede ser más sugerente. ‘Oriole’, una canción en la que Dulli introduce en su imaginería lo sobrenatural y el ocultismo, viene presentada por un estupendo vídeo dirigido por la artista Amy Hood, que también lo protagoniza. Envuelto en una estética totalmente 60s, Hood se presta a un ritual pagano de brujería en el que es introducido por varias mujeres con ligeros saltos de cama… hasta su sorpresivo final. Un sugerente vídeo NSFW que ameniza la espera hasta el día 5 de mayo. The Afghan Whigs, por cierto, presentarán ‘In Spades’ en Primavera Sound 2017.

Tracklist de ‘In Spades’:

Birdland

Arabian Heights

Demon in Profile

Toy Automatic

Oriole

Copernicus

The Spell

Light as a Feather

I Got Lost

Into the Floor