Harry Styles apoya muy fuerte la causa LGTB, pero pasa de España

El ex One Direction que se quiere parecer a Bowie, Harry Styles, es hoy noticia por doble motivo. Si usas Twitter ya habrás visto que #SpainNeedsHarryStyles es “trending topic”. Obviamente el hashtag se refiere a la anunciada gira del cantante, que le llevará a varios lugares del mundo, pero no a España. La parte europea de su gira comienza el 25 de octubre en París y termina el 10 de noviembre en Milán. Recorrerá distintos lugares del continente entre medias, Estados Unidos y Canadá antes, y Asia y Oceanía después, pero no nuestro país ni América Latina.

Hasta aquí las malas noticias. Ahora las buenas: Styles ha concedido una entrevista en Francia que está ocupando titulares más allá de este país. En ella le han preguntado qué opina del Brexit y se muestra reticente a hablar de política, si bien indica que está más a favor de lo que “une a la gente que de lo que la separa”. El entrevistador contraataca y afirma que, en cambio, apoya la causa LGTB y “eso es política”. Styles responde que, para él, “eso no es política, sino algo más fundamental”.

También le preguntan si conoce a más cantantes franceses que a Gainsbourg, y escoge a Woodkid, con el que ha trabajado en su videoclip. No sabe explicar, en cambio, por qué el agua es rosa en la controvertida portada de su disco.

Tras haber sido número 1 en Reino Unido, el single de Harry Styles ‘Sign Of The Times‘ se mantiene en el puesto 4 en su tercera semana. El álbum sale el 12 de mayo.