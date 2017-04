Harry Styles da la espalda (a su pasado) en la portada de su disco

Toda la espalda morena da Harry Styles en la portada de su primer disco, que es homónimo y sale el 12 de mayo. Con lo guapo que es Styles, no es la portada más comercial que se le podía haber ocurrido. Claramente, con ella da la “espalda” definitivamente a su pasado popero en One Direction y se desmarca del carácter manufacturado de su grupo original, aunque habrá quien opine que el chico se ha pasado de alternativo. Lo mismo que con Zayn.

Que Styles ha decidido hacer un giro de 180 grados respecto a One Direction ha quedado claro con el sonido de su primer single, ‘Sign of the Times’, un tema épico, de casi seis minutos, muy Bowie, muy Elton John, muy años 70. Si era poco evidente por dónde iban los tiros, solo hay que atender a algunos de los títulos del álbum: ‘Carolina’, ‘Ever Since New York’, ‘Sweet Creature’, ‘Woman’… Por no hablar del logo de Columbia pegado en la parte inferior de la cubierta. ¡Harry Styles cantautor!

El título estrella del álbum, sin embargo, es ‘Kiwi’, que parece haber hecho especial gracia a sus fans –sobre todo a las neozelandesas–, pues es trending topic en Twitter desde hace varias horas. Desde luego es el título más misterioso del disco. ¿A qué puede sonar una canción llamada ‘Kiwi’? La mayor parte del álbum, por cierto, no se compuso en Nueva Zelanda sino en Jamaica. ¿Será ‘Kiwi’ el ‘Passionfruit’ de Styles?

‘Harry Styles’:

01 Meet Me in the Hallway

02 Sign of the Times

03 Carolina

04 Two Ghosts

05 Sweet Creature

06 Only Angel

07 Kiwi

08 Ever Since New York

09 Woman

10 From the Dining Table