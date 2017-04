Estrenado ‘Sign of the Times’ de Harry Styles: ¿hit al canto o un Bowie aguado?

Esta mañana se ha estrenado en la radio británica el single de Harry Styles, ‘Sign of the Times’, muy esperado tras el descanso que anunciaba One Direction en 2015. Como se había anunciado, ‘Sign of the Times’ es una balada glam-rock en la línea de David Bowie, Elton John o Billy Joel y, por suerte, porque la canción dura casi seis minutos, la melodía es buena.

Como era de esperar, con quien ‘Sign of the Times’ no tiene nada que ver es con Prince, a pesar de que su título evoca irremediablemente el de uno de los mejores trabajos del genio de Mineápolis, ‘Sign ‘O’ the Times’, que precisamente la semana pasada, cuando se anunciaba el single de Styles, cumplía treinta años. Habrá que ver si el single de Styles es el principio de una carrera igual de larga: su sello está muy contento con el disco de Styles y dice que el cantante “ha llegado para quedarse”.

Styles es el último integrante de One Direction en iniciar su carrera en solitario: Zayn era el primero tras marcharse del grupo en plena gira promocional. Su disco, ‘Mind of Mine’, salió en 2016, al que le ha seguido el éxito de ‘I Don’t Wanna Live Forever’ con Taylor Swift y el primer adelanto de su segundo disco, previsto para verano. A Zayn le seguían Niall Horan y Louis Tomlinson con sus respectivos singles.