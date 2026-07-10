RFTW: Panda Bear & Sonic Boom, Rolling Stones, Jack White, Future…

Hoy, 10 de julio, se publican nuevos discos de The Rolling Stones, Jack White, Baby Rose, Future, The Temper Trap o Finn Wolfhard (sí, el actor de ‘Stranger Things’), además del nuevo trabajo de Kelela, que ya reseñamos en portada. El disco de Panda Bear y Sonic Boom, que no se subirá a streaming, sale hoy también. En cuanto a lanzamientos en formato EP, tenemos novedades de Frost Children, LUCYCALYS y Bon Calso.

El tema que abre la playlist es ‘The Bridge’, el dueto de Kelela y PinkPantheress. Entre las novedades destacadas de la jornada también encontramos ‘Tiramisú’ de Vicco; el nuevo single de Jungle; o la inesperada colaboración entre Benny Blanco y bb trickz. Además, llegan nuevos temas de Beyoncé (un descarte) y de LUCYCALYS junto a Cristina Lora, que también comentamos en portada.

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Entre los artistas que han anunciado disco se encuentran Alabama Shakes -con su primer álbum en 11 años-, los siempre alucinantes Gilla Band y por supuesto U2, que avanzan ‘Street of Dreams’. También hay novedades interesantes de Jazmin Bean, Role Model, Nothing But Thieves, nuestros recomendados 1111, Cage the Elephant, Coco Jones, Interpol, Pablo Alborán o Arde Bogotá, que han estrenado single tras aparecer por sorpresa en el Mad Cool.

Tenemos entre manos también un puñado de colaboraciones destacadas, como las de The Linda Lindas con Hayley Williams, Nia Archives con Jorja Smith, ANOTR con Emily Warren, Love of Lesbian con Judit Neddermann o Shania Twain con Josh Homme. Aunque, para colabo, el supergrupo que se han montado Devendra Banhart, Gyan Riley y Noah Georgeson bajo el nombre de HUG: Abrazo.

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En solitario, hay que subrayar los nuevos temas de Confidence Man, Villano Antillano, Malcolm Todd, Juan Anselmo, Dan Croll o Joel Corry. Si os gusta el pop, no os perdáis el nuevo single de Mae Muller; si lo vuestro es el R&B, atentos a lo nuevo de Masego.

