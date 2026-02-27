1111 distorsionan la vida con su radical pop centennial

1111 nace de la destrucción. El grupo madrileño formado por Fedra, Armas y ru0001 acaban de comenzar una nueva etapa después de descartar un disco de 20 canciones que nunca escucharemos. De este movimiento radical surge ‘La Línea de Puntos’, que bien podría considerarse como su primer single por la reinvención que supone. Es la Canción del Día.

La música de 1111 (pronunciado como «mil ciento once») es la de una generación inseparable de Internet, con influencias que van desde la electrónica y el tecno hasta el jersey beat, el hip hop de Soundcloud y el pop centennial. Aquí se enmarca ‘La Línea de Puntos’, escrita a modo de flujo de pensamiento y en constante mutación.

1111 se plantea la vida como «una hoja de papel en la que tienes que cortar por la línea de puntos», según cuenta Fedra. Por ello, en la letra se ponen en situaciones hipotéticas y se preguntan todo el rato qué hubiera pasado si hubiesen actuado de forma diferente. Es una canción inmediata, pero que gana capas con cada escucha gracias a su letra: «Y si volviera para atrás sin conocerte, te hubiera dejado conocerme de verdad».

La segunda mitad de ‘La Línea de Puntos’ es una alteración constante de la base, que se retuerce, se rompe y se distorsiona mientras Fedra confiesa un crimen que no habla tanto de él, sino del mundo: «He robado una cartera, no sé por qué lo he hecho / La foto de sus hijos, nada de dinero». Al final, la frase que podría definir el alma de la canción: «Si falla el dinero que no falle el amor».