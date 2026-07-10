LUCYCALYS y Cris Lora intentan un himno veraniego y playero

Pasando página de ‘T AMARÉ‘, la canción ganadora del Benidorm Fest menos recordada de su historia -evidentemente porque este año España no ha participado en Eurovisión y no ha habido una campaña de promoción en torno al tema-, LUCYCALYS continúa con su carrera y este viernes publica su primer EP de la mano de un sello llamado Kintsugi Records.

El EP, ‘DEL AMOR Y DEL MAR’, tiene el verano como principal inspiración, y así lo demuestran cortes como ‘Atardeceré’ o ‘Marina, Sal Marina’. Entre ellos destaca especialmente el sencillo de presentación, ‘¿Tú piensas?’, que se promociona con un videoclip de estética veraniega.

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Se trata de una colaboración con Cris Lora, ganadora de Operación Triunfo 2025, producida por el colaborador habitual de LUCYCALYS, Tony Grox. Musicalmente, la canción propone una fusión de pop, ritmos jersey club y merengue, por lo que suena como una especie de ‘Despechá’ electrónica y evolucionada, aunque opta por culminar con unos coros festivos de aire muy rumbero.

Sin el gancho, a priori, del éxito de Rosalía ni de otros fenómenos similares que hemos conocido en los últimos años, ‘¿Tú piensas?’ consigue ser una canción simpática e interesante en el apartado sonoro, mientras que su letra apuesta por el amor propio. «Que te hiciera caso no te da derecho a destrozar / Mis palabras cuentan, no me quites las alas», cantan.

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El tema, con aspiraciones de himno veraniego, solo piensa en la playa y en disfrutar con las amigas: «Ya no me interesa tener a alguien que no me quiera / No importa na’ de lo que venga / Quiero estar morena, con las niñas tumbá’ en la arena». El título, ‘¿Tú piensas?’, parece aludir a la falta de inteligencia emocional de la persona a la que se dirige la letra.

