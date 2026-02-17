‘T amaré’ empieza a triunfar… ¿pero cuánto lo merece?

La ganadora de Benidorm Fest ha empezado su incursión en listas de streaming. Es la primera canción de la 5ª edición que lo consigue. Que Eurovisión no sea el destino del certamen ha pesado de cara a la expectación previa a Benidorm Fest y a la audiencia definitiva de su final, que ha perdido un millón de espectadores. Sin embargo, hay esperanza para la marca.

‘T amaré’ entraba este domingo al puesto 58 de Spotify España, lejos de los resultados de ‘Slomo’, ‘Zorra’ o ‘Esa diva’, pero por encima de lo que en su momento conseguía Blanca Paloma. Curiosamente, aunque Spotify es el «partner» oficial de Benidorm Fest, Apple Music está ofreciendo mejores resultados para ‘T amaré’: si ayer la encontrábamos en el puesto 48, hoy sube al puesto 44. En Spotify, en cambio, baja este lunes al número 75. Ya sabéis que Spotify España es muy reticente a promocionar voces femeninas. En este artículo os ofrecemos, al margen de los resultados comerciales, una opinión en contra y otra a favor del tema de Tony Grox y LUCYCALYS.

A favor de ‘T amaré’

«‘T AMARÉ’ no es una obra maestra en ningún sentido, al igual que el resto de canciones presentadas en el Benidorm Fest, pero tiene algo que sí suele escasear en este tipo de formatos: parece una canción de verdad. No sé si es por la melodía, digna de un Top 40 España, o las letras, asépticas y alejadas de cualquier cosa que sea cursi, ridícula o moralizante, pero ‘T AMARÉ’ es incapaz de provocar vergüenza ajena porque no suena a concurso. Precisamente, es por todo esto que ‘Bomba de Amor’ era tan buen tema.

Tony Grox y LUCYCALYS han hecho una canción que encajaría en la radio, pero que a la vez goza de una producción lo suficientemente interesante y diversa como para ser presentada dignamente en espacios como el Benidorm Fest. ¿La ironía? Nos habría ido muy bien en Eurovisión». Gabriel Cárcoba.

En contra de ‘T amaré’

«Nos cuenta en un podcast Cristina Perpiñá-Robert que la inteligencia artificial generativa de momento está afectando más a los autores que trabajan en entornos publicitarios. ‘T amaré’ parece directamente el resultado de que alguien le haya pedido a la IA que genere un tema de flamenquito, dance y chill que pudiera llevarse el televoto español en el Benidorm Fest, a la vez que atrapar al jurado, y finalmente incorporarse en cortinillas de RTVE a todas horas. Solo así puede explicarse que una canción llamada ‘T amaré’ suene tan fría, casi congelada, con letras tan automáticas como «En verano mi brisa y en invierno mi abrigo».

Estamos ante una canción agradable, bailable, nada molesta, que ojalá arrase porque Benidorm Fest lo va a agradecer. Pero digamos que no despierta ninguna curiosidad sobre los próximos pasos artísticos ni del productor Tony Grox ni de la vocalista LUCYCALYS. Relato detrás de los artistas aspirantes es una de las cosas que se echa en falta en el certamen, mina de «one hit wonders» donde los haya. Más artistas con background, por favor, aunque la cosa acabe como lo de Luna Ki». Sebas E. Alonso.



