Benidorm Fest brilla incluso por encima de su ganadora, ‘T’amaré’

Benidorm Fest ha celebrado su 5ª edición con cierto éxito, sorteando los dos hándicaps a que se enfrentaba: su destino no era Eurovisión y ninguna de las canciones candidatas ha logrado colarse en listas oficiales pese a la promoción recibida por RTVE. Puede que haya sorpresa tras la final de esta noche (honestamente creo que la habrá), pero a estas alturas otros años ya habían asomado la patita por las tablas de Spotify ‘Ay mamá’, ‘Nochentera’ y ‘Zorra’. Ya tres clásicos del pop español, dos de los cuales -recordemos- no concursaron en Europa.

Aun así, hemos visto una gran final, en concreto la mejor de lo que lleva este certamen a sus espaldas. El País ya apuntaba a la segunda semifinal como la «noche más memorable de Benidorm Fest» y en la final obviamente la selección ha sido mejor.

Las puestas en escena de Sergio Jaén han sido finalmente variadas: el rock cámara en mano de Kitai no tenía nada que ver con el funky de Izan Llunas, ni con el cubículo de bachata de Dani J. Salvando el agonizante chillido de Mikel Herzog Jr -como si no hubiéramos tenido bastante con los dos años de Blas Cantó-, hemos visto una final sólida en la que era muy difícil predecir el ganador.

Entretenía desde el principio MAYO. Siguen escociendo las justificadas comparaciones con Troye Sivan, para las cuales él siempre pone su mejor sonrisa, pero hay que sumar también a Olly Alexander, en concreto su número mega gay para Eurovisión. Era la única propuesta escénica no aportada por Sergio Jaén, sino por el equipo propio de MAYO, y se ha revelado como un acierto pese a las trampas de la pista vocal. Inauditas para alguien que no viene de ‘Fama: a bailar’, sino justo de OT.

Finalmente ha sido ‘T’amaré’ la canción que se ha hecho con la victoria, como pronosticaba su viralización en plataformas en las últimas horas. La grabación que alterna EDM, chill 90’s y flamenquito se ha ganado el cariño del pabellón de Benidorm, que la ha coreado como en su momento lograron ‘Ay mamá’ y ‘Zorra’, y promete entrar en listas en próximos días. Tony Grox y LUCYCALYS no daban crédito ellos mismos; nosotros tampoco, sobre todo al apoyo del jurado a tan horterilla puesta en escena, pero está claro que hay un largo camino para ‘T’amaré’ en las cortinillas de Radio Televisión Española. Ojo porque puede ser el nuevo «Ahí estás tú».



La gran sorpresa la ha dado en el segundo puesto ASHA. Ya sabíamos que no iba a ganar porque en su semifinal no tuvo el favor del público, pero el jurado se ha rendido a su colorida puesta en escena en un tren que ni el de la fresa, y a su corte de profesionales bailarines.

Cerrando el podio, Rosalinda Galán, cuyo careto de decepción dolía a 500 kilómetros. Se ha cuestionado mucho estos días el parecido de su propuesta escénica con la impecable apuesta de Blanca Paloma, o incluso Melody, por todo el juego de sombras. Y quizá el jurado ha terminado castigándola porque efectivamente no puede ganar lo mismo todos los años. Después de todo, ‘Mataora’ no tenía tanta proyección comercial, si no la había tenido ‘EAEA’. Era una de las canciones menos escuchadas este año, aunque su actuación era un 10.

El premio de la simpatía ha sido para The Quinquis, cuya moto voladora va a permanecer en la imaginería popular. Miranda! han arañado un buen puesto (el 5º) gracias al apoyo de jurado y televoto, pero han sido injustamente castigados por el odioso voto demoscópico. Pura homofobia a la hora de valorar a MAYO, y un recuerdo de la deriva de la política internacional, que no necesitamos sentir en un espacio seguro como Benidorm Fest. Muerte al voto demoscópico, llevamos 5 años luchando contra él. Lo ha ganado Izán Llunas, no hace falta decir nada más.

Maria León y Julia Medina y el récord de gritos de Mikel Herzog, Jr lograron salvar los muebles. No así Kenneth, que tenía el tema más escuchado de los últimos días. En verdad, su intento de chanelazo no iba a ninguna parte y finalmente no ha conquistado a ninguno de los sectores. Ha sido el último:

1.-Tony Gorxo y lucycalys: 166 puntos

2.-ASHA: 144 puntos

3.-Rosalinda Galán: 140 puntos

4.-Izan Llunas: 139 puntos

5.-Miranda! y bailamamá: 118 puntos

6.-Kitai: 103 puntos

7.-The Quinquis: 93 puntos

8.-María León y Julia Medina: 82 puntos

9.-Dani J: 80 puntos

10.-Mikel Herzog Jr.: 79 puntos

11.-MAYO: 64 puntos

12.-Kenneth: 40 puntos

En cualquier caso, un enorme espectáculo este Benidorm Fest, que deja muy poco lugar a los críticos y a los «haters». Para aquellos agobiados o incluso enfadados por los 5 millones de euros que cuesta todo esto, hay que recordar que el festival tiene patrocinios, que deja aún más millones en Benidorm, y que las cuentas de RTVE están más que saneadas, con 45 millones de superávit en 2025. Al margen de las decepcionantes audiencias, en torno al 11% de share en las semifinales y al 12% en la final (5 puntos menos que el año pasado), RTVE se ha anotado el tanto de ofrecer un gran espectáculo, alentado por las actuaciones de Melody y Chanel, pero sobre todo por un medley sublime con Nebulossa, Vicco, «Brillos platino» y otros antiguos participantes, que ha dejado con la boca abierta por su enorme ritmo televisivo y la complejidad de su producción. A veces las actuaciones durante las votaciones son un mero trámite y esta noche han conseguido ser lo mejor de la noche. Bravo, Benidorm Fest.



También han hecho un gran trabajo los presentadores, a excepción de una Lala Chus que simplemente parecía rellenar huecos incómodos. Jesús Vázquez se ha prestado a recuperar ‘Y yo te besé’ como habíamos propuesto en un podcast, Ambrossi ha demostrado que no se le caen los anillos para presentar cuando es -recordemos- un reputado director de cine y guionista, e Inés Hernand sigue siendo la única insustituible en su personaje de defensora del «régimen» (sic) y azote de la ultraderecha. Se agradece que se rían de todo, incluso de las canciones. Ej: «Como un naturista».

Algo puede doler en el alma ver que en este show el destino ya no es Eurovisión. Es imposible vivir con la misma pasión quién va a ganar o perder, si Europa -por una vez- no es el objetivo. La UER necesita urgentemente unirse más que nunca en este momento histórico, pero con Israel de por medio, era imposible. Así que aquí se acaba la aventura «eurovisiva» para España este 2026. A 14 de febrero. Pero disfrutemos del éxito que van a tener algunas canciones y trabajemos ya en nombres para 2027. Un buen espectáculo de alcance nacional -e incluso más allá, por los acuerdos con Spotify y Univision- se está asentando.