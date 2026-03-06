Los singles de la ganadora y la viral de OT: Cristina y Claudia

Los concursantes de Operación Triunfo de 2025 ya han lanzado todos sus singles, dejando dos de los más esperados para el final por razones obvias: Cristina Lora fue la ganadora de la edición, mientras que Claudia Arenas consiguió tener el único viral del programa gracias a su versión de ‘Latin Girl’. Toca reseñar los últimos dos singles de Operación Triunfo.

Después de los sencillos de Guillo Rist, Olivia Bay o Max Navarro, es el turno de las canciones de Cristina y Claudia, a la que han dejado para el final pese a no haber ganado el concurso. De hecho, terminó en quinto lugar, pero gracias a su recorrido en el formato también se convirtió en una de sus mayores apuestas. Su versión del tema de Emilia llegó a entrar en el puesto 36 del top 50 de Spotify España, contando en estos momentos con más de 7 millones de streams.

Cristina, por otro lado, fue desde el primer programa la favorita para llevarse el gran premio gracias a su presencia escénica y trabajada voz, aunque no ha llegado al nivel de reproducciones de ‘Latin Girl’ con ninguna de sus actuaciones. Eso sí, su número de oyentes mensuales sí es mayor.

‘2 PUÑALAÍTAS (de Andalucía)’, de Cristina Lora

La portada de Cristina ha acabado siendo una de las más originales del concurso, con un puñal flotando sobre su cabeza a modo de referencia tanto a la espada de Damocles como al título de su propia canción. Sin embargo, esta muestra de personalidad no se transmite del todo a ‘2 PUÑALAÍTAS (de Andalucía)’.

El single de Cristina resulta un batiburrillo de estilos en muchos momentos, recordando en unos al pop comercial de Tate McRae y en otros al minimalismo de Judeline. La percusión, por otro lado, es totalmente salida de la escuela de Timbaland. Es innegablemente pegadiza, pero la melodía vocal del estribillo no transmite demasiado. Sería muy buena propuesta para el Benidorm Fest, eso sí. ¿No era su sueño acabar representando a España en Eurovisión?

La letra tampoco tiene mucha chicha, con Lora cantando sobre enamorarse por sorpresa: «Cuando vi tu cara no me lo esperaba / Te vi y no sabía que tenías que me enganchaba». Al final de la canción, como resolución, Cristina se da cuenta de lo que tenía esta persona, y es algo anticlimático: «Lo pensé de noche y día, parecía una epifanía / Caí en lo que tenías, que venías de Andalucía».



‘gran error’, de Claudia Arenas

Irónicamente, el single de Claudia Arenas es un gran acierto. Su voz era una de las más especiales del concurso, no por ser un vozarrón precisamente, y eso se ha trasladado completamente a su primer sencillo. En ‘gran error’, la personalísima voz de Arenas es el centro de todo.

Esto casa perfectamente con el estilo del tema: una balada clásica que recuerda al Bruno Mars más romántico y que cuenta con muy pocos elementos que está, muy bien colocados. La melodía es agradable, incluso memorable, y los añadidos a la mezcla, ya sean el bonito coro de voces o la aparición de la guitarra eléctrica en la segunda mitad, solo suman. Eso de dejar lo mejor para el final se ha cumplido en este caso.

La letra no es una maravilla, pero tampoco se queda en lo anodino. ‘gran error’ es una canción de desengaño al 100%, con Claudia nombrando a una persona «que no fue capaz» y que perdió su «oportunidad». Sin embargo, frases como «cuenta a las demás que yo fui una más» o «qué gran error sentir que esta vez iba a ser diferente, que iba a sufrir, ahora que me eres indiferente» son grandes toques. Claudia ha contado que este tema es un buen ejemplo de «hacia donde me gustaría ir con mi música». Nosotros, encantados.

