Luces y muchas sombras, en los singles de OT: Olivia, Tinho…

Los concursantes de la última edición de Operación Triunfo han seguido lanzando sus singles de forma escalonada. Ya reseñamos los de Iván Rojo, Salma de Diego, Carlos Fustel, Judit Garuz y Max Navarro. A falta de las esperadísimas canciones de Claudia Arenas y Cristina Lora, ganadora de la edición, comentamos los lanzamientos de los concursantes restantes en orden cronológico. Aunque algunos han sorprendido, otros dejan bastante que desear.

‘Para Nadie Más’, de Laura Muñoz

Durante su paso por el concurso, Laura Muñoz siempre quiso lucir su vozarrón lo más posible, incluso cuando la ocasión no lo pedía. Con su single, se ha quedado a gusto. ‘Para Nadie Más’ no será de las canciones más memorables de la última tanda de concursantes de OT, especialmente por su genérica letra («Las nubes rosas se volvían gris»), pero su electropop maximalista es un acierto.

- Publicidad -

‘Maldita Relación’, de María Cruz

Escrita junto a Carlos Almazán, compositor de Sony, y producida por KICKBOMBO, los productores detrás de ‘Nochentera’, la canción debut de María Cruz funciona perfectamente. Es simple: suena actual, es pegadiza y no parece un producto de las prisas. La vibe del tema se va directamente al universo de artistas como Emilia, Nicki Nicole o María Becerra. ¿Qué habría pasado si María Cruz hubiese cantado ‘Latin Girl’?

‘Para Mí’, de Lucia Casani

Casani fue una de las concursantes más interesantes de la edición, simplemente por el hecho de ser la única en aprender a cantar por su cuenta, de forma autodidacta. ‘Para Mí’ no es tan especial, sino otra canción más sobre querer volver a un lugar especial, a ese sitio «donde creí». Es cute, muy Disney, y poco más. Lo mejor del tema es la gran personalidad de la voz de Lucia.

- Publicidad -

‘algo mío’, de TÉYOU

TÉYOU fue lo contrario a Lucia Casani, siendo una artista con muchas más tablas que sus compañeros de academia. Por eso, no sorprende que su single debut sea también de los mejores de la edición. Una guitarra acústica y chops vocales con autotune pintan una canción sumamente personal, pero que no se queda vacía: «Siempre me ha salido ser muy exigente de todo lo que digo / ¿Qué dirá la gente?».

‘ROTO’, de javicrespo

Crespo ha demostrado en varias ocasiones, y lo sigue haciendo en este single, que tiene una voz perfecta para ser un Sebastian Yatra o Manuel Turizo de la vida. Por desgracia, ‘ROTO’ no es ni la mitad de memorable que cualquier de los hits de los dos artistas mencionados. Y parte de este se debe a la producción, bastante insípida.

- Publicidad -

‘Cuando se apaguen los focos’, de Tinho Vaamonde

El single de Tinho, uno de los más queridos de la edición, empieza muy bien, con un solitario piano y un genial saxofón. Cuando se avecina el estribillo, la cosa se empieza a torcer. Su voz transmite una sensación de tensión, como si no estuviera demasiado cómodo. Se agradece que la composición sea solo de Tinho, pero el excesivo sabor a musical, y un poco a Queen en la segunda mitad, no funciona muy bien. Al menos, es una propuesta diferente.

‘Sábado Noche’, de Olivia Bay

Todos sabemos a qué artista nos recuerda el single de Olivia. Más allá de la evidente referencia, ‘Sábado Noche’ funciona perfectamente como canción de pop facilona. La producción, a cargo de Kora, es correcta y brilla donde tiene que brillar. Lo sorprendente es que hayan hecho falta varias personas, entre ellas Guillo Risty Crespo, para escribir la letra («Al sábado noche, una vuelta en tu coche / Las luces bajadas, yo no puedo olvidar»).

‘no sé si quiero volver’, de Guille Toledano

Guille no fue solo uno de los favoritos de la edición, sino también de los mejores vocalistas. ‘no sé si quiero volver’ es un tema de pop clásico, tan clásico que pegaría mejor como single debut de un concursante del OT de 2001. Esto no es necesariamente algo negativo, pero claramente el ‘feel’ del tema, de la letra a la producción, es muy dosmilero. Dicho esto, es un tema decente.