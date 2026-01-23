Guillo Rist, entre lo explosivo y lo ‘MUTE’ en su decente single

Guillo Rist era uno de los artistas más completos y prometedores de la pasada edición de OT, tanto por su ética de trabajo como por su desparpajo en el escenario. En su primer single fuera de la Academia, el artista catalán se sitúa entre el caos y el silencio con ‘MUTE’, uno de los temas más decentes de su promoción.

‘MUTE’ ya estaba dando que hablar antes de su lanzamiento, principalmente por los memes derivados de su portada. En esta, Guillo Rist intenta desprenderse del fondo blanco que ha plagado todos los lanzamientos de los concursantes más recientes de OT colocando su cara en primerísimo plano. El resultado, sin embargo, es innegablemente cómico.

Al margen de esto, la propuesta musical de Rist sí es seria. Siguiendo el estilo de BAJOCERO X, uno de sus claros referentes, ‘MUTE’ es una dramática canción situada de forma general en el urban, pero que tiene toques de techno, glitch y pop, por supuesto. La producción, a cargo de Scotty DK, es uno de sus puntos fuertes.

‘MUTE’ juega constantemente con los descansos, una de sus claves narrativas: «Me acojo al silencio», canta Rist en el estribillo. Es en esta parte de la canción en la que la música se reduce a un piano, para luego volver con todo tipo de ritmos, sintes y mucho bajo. En la parte final, el tema se convierte en todo lo contrario al silencio, con una mezcla envolvente a más no poder.

Una de las figuras detrás de la composición de ‘MUTE’ se trata de Yarea Guillén, a quien conocimos en 2022 a raíz de su debut, ‘Lombardía 22’. Esta firmó una colaboración con Dani Fernández este mismo año, ‘No dejaré de abrazarte’, que instantáneamente se convirtió en su mayor éxito.

La letra no está tan inspirada como el apartado musical, resultando algo genérica. El artista canta sobre sentirse «diminuto» y buscarse «en los espejos». Para él, el silencio es su lugar seguro: «No quiero que sepan lo que pienso / Que por dar ejemplo a veces miento / Que consejos buenos ya no tengo».