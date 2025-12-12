¿El peor Operación Triunfo de la historia?

La segunda edición de Operación Triunfo en Prime acaba el lunes. No podemos decir que haya sido la que más ruido ha hecho en redes, ni la que más ha acaparado la conversación social. De hecho, Juan Sanguino, fiel seguidor del formato, confiesa que estaba deseando que acabase. Aun así, la disecciona durante casi 2 horas en el podcast REVELACIÓN O TIMO. ¿Podemos hablar ya de la peor edición de la historia de OT? Así lo considera Juan, y no necesariamente por la calidad de los concursantes.

De hecho, apunta a la interpretación que realizaron Guillo Rist y Cristina de ‘APT’ como un hito. El problema es que fue en la Gala 1. «No tiene ningún sentido. Que haya dos concursantes que te den una actuación de la puta Super Bowl en la Gala 1 es increíble, ¿pero a partir de ahí adónde vas? OT necesita narrativas, progresos, arcos. La segunda edición de cada ciclo siempre tiene mayor nivel e involucra menos a la audiencia. ¿Por qué? Porque se apunta más gente. Me decían antes de que empezara el programa que «había nivelazo» y yo decía: «¡alerta!»».

Continúa, recordando el OT de Aitana, Amaia y Lola Indigo, el que más artistas duraderos ha dejado: «¿Recordáis a Aitana cantando ‘Bang Bang’? Es top 10 de las peores actuaciones de la historia de OT. Luego se enamora de un señor, y le echan y tú te mueres oyéndola cantar ‘Procuro olvidarte’. Este año son todo Chenoas, Sorayas. Son puro fuego. ¿Pero qué evolución va a tener un muchacho como Guillo, que ha hecho 3 años ‘Mamma Mia’? Teyou tenía 100.000 seguidores, se movía en círculos de chicas indies. Les piden que canten de otra manera, o que dediquen canciones a sus parejas y «no les sale del coño». Ellos ya tienen una carrera».

Por motivos como ese, es que Juan cree que estamos ante el peor OT: «No quiero ser hiperbólico, y creo que las cosas necesitan tiempo, pero creo que ha sido la peor edición de OT de las 13. Ha sido duro. En la gala 11, la gente estaba sufriendo en plan «que se acabe ya». La gala 12 tiene que ser ya de estrellas del pop y había actuaciones que decías: «Esto es inadmisible». Sigue siendo de mis cosas favoritas del mundo. Como Drag Race o La Isla. El peor minuto de estos programas me sigue dando la vida. Prefiero que existan. Pero la edición se ha visto lastrada por varias cosas: es un programa que implica que el espectador se involucre. OT ha exigido más que nunca a la audiencia. El espectador estaba desesperado buscando «shippeos», polémicas, miradas: no había nada».

Añade: «Es la primera edición en que no hay una historia de amor. Y la historia de amor es esencial. No tanto que ocurra, como que la gente pueda fantasear con ella. Si coges a 16 chavales que por alguna razón quieren estar con su pareja el resto de su vida, con 20 años… Gente como Judith no quería hacer una interpretación con otro concursante por si a su chico le sentaba mal. Eso está muy bien en la vida real, pero no es televisivo. Tienes que meter gente soltera, para que la gente fantasee con historias de amor, aunque no sean verdad. Tiene que haber algo».

Y no solo historias de amor. Salvo el caso de Iván Rojo, no ha habido memes. Sanguino también cuestiona las larguísimas e insulsas valoraciones del jurado y los escasos momentos que han dejado las clases de interpretación de La Dani: «La labor de un profesor de interpretación no es que interpreten bien, sino que nos den momentos. Eso lo entendieron Ángel Llácer, Los Javis… No ha habido ni un solo momento viral en las clases de La Dani, cuando las clases de interpretación siempre daban momentos. Siempre».

«Yo veo bastante claro que la nueva Aitana tiene que ser un chico. La popstar de esta edición va a ser Guille Toledano»

Respecto al futuro de los concursantes y después de que el anterior OT no dejara grandes «triunfos» salvando la calidad artística del disco de Juanjo Bona, Juan tiene su apuesta clara: «Se han empeñado en que la nueva Aitana va a ser Claudia o va a ser Olivia. Yo veo bastante claro que la nueva Aitana tiene que ser un chico. Es donde está el hueco de mercado. Yo creo que a Guille Toledano, le dan un ‘6 de febrero’ y las niñas se mueren. Y los que no son tan niñas. Puede ser la popstar de esta edición. Se están equivocando con que Claudia u Olivia tienen que ser la nueva Aitana, cuando Aitana ya existe. Yo creo que la popstar de esta edición va a ser Guille Toledano».

También elogia el single ‘Ufff’ que ha sacado Salma: «Rosalía lo explicó muy bien cuando fue a La Pija y La Quinqui. No hay que tenerle miedo al cringe. La gente tiene miedo de dar lache. Tú piensas: Raphael, Julio Iglesias, Pantoja… todo es lache. Bowie… a los Rolling Stones no les dejaban entrar en los hoteles porque iban vestidos de mujer. El artista que quiere trascender no debe tener miedo a dar lache. La coreografía de Aitana del coño, coño, coño… la hace con cara de chula. Amaia tiene letras que dan un poco de vergüenza ajena, y luego te acaban gustando. Y no digamos ya Rosalía. ¿’Chicken Teriyaki’? Rigoberta no tiene miedo a ser hortera, kitsch, lo entiende y lo performa. Creo que la gente tiene miedo al lache y Salma no ha tenido miedo al lache con ‘Ufff'».



Finalmente, Juan cree que el formato mejoraría en RTVE: «Si fuera por Gestmusic, volvería a RTVE, es donde acaba volviendo siempre, por una cuestión de repercusión. Teyou es Prime Video y Operación Triunfo es Operación Triunfo. Ni Teyou ni Prime Video se han planteado qué pueden hacer por Operación Triunfo, sino qué puede hacer Operación Triunfo por mí. El que gana es Prime Video. Gana marca, posicionamiento y consigue que gente joven se dé de alta. OT solo pierde en Prime Video, lo digo con todo el cariño del mundo».

