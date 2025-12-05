«Ufff»… Los singles de OT2025, comentados

Operación Triunfo encara su recta final con las dos últimas galas, que se celebrarán los días 8 y 15 de diciembre. Mientras, durante los últimos días y semanas han ido llegando a plataformas los primeros singles de sus concursantes expulsados, en concreto -y en orden- Iván Rojo, Salma de Diego, Carlos Fustel, Judit Garuz y Max Navarro. A falta de descubrir lo que ofrezcan Laura Muñoz, María Cruz, Lucía Casani, Téyou y Crespo, y más adelante los concursantes restantes y sobre todo el ganador o ganadora, comentamos los cinco singles de Operación Triunfo 2025 disponibles, dos de los cuales salen hoy.

‘La Más Honesta’, de Carlos Fustel

Carlos era el perfil “folclórico” de Operación Triunfo, el más cercano a un Rodrigo Cuevas… o a un Juanjo Bona. ‘La Más Honesta’ cumple con esa expectativa, ofreciendo una emotiva balada a guitarra acústica que incorpora percusiones tradicionales, y dedicándose a la abuela fallecida del cantante. Es una composición bonita, melancólica… aunque, entre chamarros, jotiñas, retamas y flores y pájaros varios, quizá el uso de terminología rural se le va un poco de las manos.



‘Estrelles’, de Max Navarro

Escrita en catalán, ‘Estrelles’ es cuqui y navideña, casi como un single de Take That de los 90, aunque mejor que sus facilonas rimas con «estrelles» es la manera en que no rehúye del personaje ñoño y soñador que encarna Max, primero, con una composición musical que bebe del pop retro de los 50 y 60 y, segundo, con una letra idealista que describe astros que le hablan, casi como en una alucinación. ¿La de un crush?



‘Ufff’, de Salma de Diego

La más diferente de las cinco propuestas conocidas hasta ahora por su estilo jazz, blues y cabaretero, ‘Ufff’ no termina de encontrar el gancho mientras encadena una rima con otra sin fin, pero puede presumir de contar en la composición con Carmen Lancho, una de las artistas revelación de 2025 por su disco ‘Dramitas’ y, sobre todo, su colaboración con Rigoberta Bandini en ‘Aprenderás’.



’29’, de Iván Rojo

’29’ es otra composición trabajada junto a un autor fichado por Sony, en este caso, Ainoa Buitrago, pero también junto a una autora independiente de la que os hemos hablado en esta página, Ona Mafalda. La fusión de pop-rock, pop-punk y autotune de ’29’ no encierra misterio y remite a la propuesta de bandas como La La Love You, pero ’29’ funciona porque aparenta ser la menos pretenciosa de todas las propuestas.



‘Caoba’, de Judit Garuz

Daba la impresión de que el perfil de Judit era medio alternativo, pero después ella no podía parar de versionar a Pastora Soler y Malú. ‘Caoba’ da exactamente eso, puro pop de radiofórmula que hace uso de una melodía tan dinámica como genérica. La producción de Roger Padrós envuelve de fantasía una composición dramática que, sin embargo, no se diferencia demasiado de otras cosas.

