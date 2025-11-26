Claudia Arenas (OT2025), top 36 en Spotify España con ‘Latin Girl’

Claudia Arenas, actual concursante de Operación Triunfo 2025, ha logrado viralizar una de las canciones que ha cantado durante el programa. Se trata de ‘Latin Girl’, su versión de Emilia, que acaba de entrar en el puesto 36 del top 50 oficial de Spotify España. Ahora mismo, ‘Latin Girl’ aparece intercalado entre éxitos de Rosalía y Yan Block. Durante la jornada de ayer, rondaba el top 50 de los más virales de Spotify, tras subir 34 puestos de golpe.

‘Latin Girl’, de cuyo éxito se ha hecho eco inicialmente Los40, se publicó el pasado 17 de noviembre, hace diez días, y suma ya más de 630.000 escuchas, mientras que otras grabaciones de Claudia, como ‘Dos gardenias’ o ‘Kiss Me’, anteriores, se han estancado en torno a esa cifra. ‘Latin Girl’ está aún lejos de alcanzar el millón de escuchas, pero lo conseguirá como lo han hecho ‘Carita triste’ y ‘El sitio de mi recreo’ a lo largo de dos meses.

‘Latin Girl’ -que incluye una simpática mención a Christina Aguilera-, además está siendo usada en memes en TikTok, el más destacado, el que vincula la canción a un vídeo de muñecas de Bratz bailando una coreografía.

Claudia presentaba ‘Latin Girl’ en la gala 9 de Operación Triunfo 2025. A pesar de que su interpretación en directo de la canción le valió una nominación -aunque fue salvada por sus compañeros-, ‘Latin Girl’ multiplica por cinco las reproducciones de la siguiente canción más escuchada de la noche, ‘Manchild’ de Cristina y Olivia, que lleva 126.524.

Como informa Los40, Claudia Arenas es la concursante de Operación Triunfo 2025 con más oyentes mensuales, casi 400.000. Además, su versión de ‘El sitio de mi recreo’ de Antonio Vega, presentada al piano durante su primera nominación, es la canción más reproducida de toda la edición, con 1.560.237 streams. Le sigue por detrás ‘Mariposas’ de Guille Toledano y Crespo, que suma 1.487.376 escuchas.

Los40 atribuye el éxito de ‘Latin Girl’ a varios factores, entre ellos y de manera acertada, que la versión original de Emilia no es conocida en España. De hecho, la canción, publicada en 2022, nunca entró en la lista de singles española.





