Christina Aguilera deslumbra cantando delante de la Torre Eiffel

Christina Aguilera no ha perdido ni un ápice de magia. La artista estadounidense se ha vestido de gala para presentar ‘Christmas In Paris’, la película musical navideña que estará disponible en cines de todo el mundo durante los días 14 y 21 de diciembre. La primera muestra de la cinta llega con una elegantísima versión de ‘My Favourite Things’, el clásico de Rodgers y Hammerstein.

Acompañada de una orquesta, un elenco de ballet, resplandecientes luces y su inconfundible voz, Xtina ha presentado su propio sueño navideño. Su versión de ‘My Favourite Things’ no hace ascos al jazz, pero tampoco al pop, favoreciendo totalmente el estilo de Aguilera.

La canción formará parte de ‘Christina Aguilera: Christmas In Paris’, la película musical que marca el 25 aniversario del disco navideño de la cantante, ‘My Kind of Christmas’, lanzado en el año 2000. La cinta fue grabada en París para una audiencia de 250 personas y está dirigida por Sam Wrench, responsable de las películas del Eras Tour de Taylor Swift y de Billie Eilish en el O2.

Este mismo año, en una entrevista con Carcy Magazine, Aguilera aseguró que estaba preparando un nuevo disco e «intencionadamente sacando tiempo» para plasmar sus ideas en el álbum: «Tengo ganas de nueva música y, honestamente, de seguir sorprendiéndome a mí misma, y a mis fans», declaró.