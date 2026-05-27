Panda Bear anuncia era offline: su nuevo disco evita el streaming

Panda Bear y Sonic Boom, que ya colaboraron en el recomendable ‘Reset‘ (2022), vuelven a unir fuerzas en un nuevo disco titulado ‘A ? of WHEN’, que no se subirá a plataformas de streaming: solo estará disponible en formato físico y descarga digital. De hecho, el tema titular ya se puede escuchar, pero solo si se compra el álbum por adelantado. Así, Panda Bear comunica su intención de recuperar una relación más directa y tangible con la música, “minimizando todo lo online”.

En un comunicado, Panda Bear habla contra “la basura de la IA” y la dinámica de los algoritmos y apuesta por la “conexión real”: “de aquí en adelante buscamos la radio, los conciertos, las escuchas colectivas, las sesiones de preguntas y respuestas y las interacciones en la vida real para volver a un lugar que sentimos que tiene más sentido”, cuenta. “Por eso os pedimos que os unáis a nosotros offline, fuera de las redes sociales. que nos encontréis en el mundo real. IRL, no URL…”

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El álbum vuelve a jugar con un enfoque sonoro experimental, siendo un disco construido a partir de bucles y texturas poco habituales en su música, como arpa (interpretada por Mary Lattimore), steel drums, pedal steel e incluso fragmentos de una banda de mariachi; todos estos sonidos «rompen» deliberadamente con el sonido del álbum anterior.

En cuanto a la temática, las canciones abordan el «agotamiento digital, la depresión contemporánea, la crisis política y la sostenibilidad ecológica», por lo que entrará especialmente en materia. El 10 de julio podrá escucharlo quien lo compre.