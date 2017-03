Zayn anuncia nuevo disco para este verano y publica posible hit con PARTYNEXTDOOR

No contento con su debut en solitario del año pasado, ‘Mind of Mine‘, ni siquiera tampoco con su hit global junto a Taylor Swift, Zayn estrena ya el primer adelanto de su segundo álbum en solitario, que como informa su sello Sony Music, está previsto para este verano.

‘Still Got Time’, de punteo a la guitarra y ritmo tropical a la moda, es una colaboración entre Zayn, Frank Dukes, Murda Beatz, y PARTYNEXTDOOR. La canción fue producida por Frank Dukes, coproducida por Murda Beatz, y grabada en Los Ángeles.

Pese al enorme potencial comercial del tema, parece que le pesa el culo en iTunes y más de medio día después de su lanzamiento, ‘Still Got Time’ aún no aparece en el top 10 de los mercados británico ni estadounidense. Y es que pese al machismo imperante en el análisis de las listas de éxitos, ninguno de los dos es un Rey Midas del pop ahora mismo. No hay que olvidar que ‘Mind of Mine’, sin representar un fracaso absoluto, pues vendió medio millón de unidades, no logró situarse entre los discos más vendidos en todo el mundo en 2016.

Para quien sí puede ser una oportunidad el tema es para PARTYNEXTDOOR, que ni con sus colaboraciones con Drake ha logrado aún un top 40 (‘Come and See Me’ fue un sleeper). Su mayor éxito es haber colado ‘Run Up’ de Major Lazer con Nicki Minaj en el top 20 británico en su primera semana, si bien finalmente tampoco ha pasado mucho con el tema. ¿Correrá ‘Still Got Time’ mejor suerte?