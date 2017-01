Los discos más vendidos de 2016 en todo el mundo

Mediatraffic acaba de publicar su tradicional estimación de los 40 discos más vendidos de 2016 en todo el mundo, tabla que el portal alemán elabora desde hace más de una década. A falta de que IFPI publique en meses venideros el top 10 oficial de la industria, que incluye distribución y no venta real (además el documento con el top 50 vale más de mil dólares), no hay otra estimación mejor. De todas formas no hay que ser un lince para darse cuenta de que Adele tiene, por segundo año consecutivo, el disco más vendido del año y por mucha diferencia. Pese a haber sido editado en 2015, ’25’ es el álbum más exitoso de 2016 habiendo despachado este año 4,7 millones de unidades. Los 20 millones se acercan. Además, ’21’ vuelve a aparecer entre lo más vendido del año. Otros éxitos de 2015 trasladados a 2016 son los de Justin Bieber, Twenty One Pilots o, inesperadamente, Coldplay, que bordean los 4 millones de discos vendidos con un disco tan mediocre como ‘A Head Full of Dreams’.

Si nos ceñimos a discos editados en 2016, Beyoncé ha sido la gran triunfadora, superando por muy poquito a ‘Views’ de Drake con ‘Lemonade’. Hay que destacar el buen funcionamiento de los que serán los últimos discos de Leonard Cohen y David Bowie, muy especialmente de este último, pues ‘Blackstar’ superará en unos días los 2 millones de copias vendidas. Además, uno de sus recopilatorios llega también al top 40 de 2016. Prince ocupa dos puestos, uno con un recopilatorio y otro con su mítico ‘Purple Rain’.

Rihanna y Sia tienen los discos de pop más vendidos, sin menospreciar el dato de Ariana Grande, mientras que en el rock mandan Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones con su álbum de versiones y sobre todo Metallica. Sorprende encontrar en el top 20 un disco alternativo cuyos singles no parecen tan icónicos como en otras ocasiones. Hablamos del caso de ‘A Moon Shaped Pool’ de Radiohead. Pese a que su streaming no es que sea muy alto, ha superado el millón de copias vendidas con holgura.

Bastante decepcionantes parecen los datos del nuevo disco de Bruno Mars y especialmente de The Weeknd, que llega al top 40 por los pelos pese a haber sido editado en Black Friday y haber contado con un macrohit mundial. Por ventas reales, ‘Starboy’ está a años luz de superar los 2 millones vendidos por ‘Beauty Behind the Madness’. Pero hay buenas noticias para ambos: desde la semana que viene Mediatraffic contará el streaming, así que nadie se dará cuenta.

Lady Gaga salva los muebles con ‘Joanne’ sobre todo gracias a sus ventas en América. Si tenemos en cuenta el fracaso de sus singles, por primera vez fuera del top 40 de canciones más exitosas del año y por bastante, sus 800.000 unidades vendidas no están tan mal (Ariana Grande ha vendido muy poco más con 3 hits considerables). En esa parte baja de la tabla llama también la atención la aparición con Charlie Puth con uno de los peores discos de la historia según Metacritic y el discreto resultado de Michael Bublé, aunque por supuesto de lo que hay que hablar es de las ausencias: Meghan Trainor, Britney Spears, Usher, Bon Jovi, etcétera.

1.-Adele / 25 4.668.000 (Total: 19.638.000)

2.-Beyoncé / Lemonade 2.674.000

3.-Drake / Views 2.650.000

4.-Justin Bieber / Purpose 2.327.000 (Total: 5.288.000)

5.-Coldplay / A Head Full Of Dreams 2.182.000 (Total: 3.995.000)

6.-David Bowie / Blackstar 1.984.000

7.-Twenty One Pilots / Blurryface 1.745.000 (2.345.000)

8.-Metallica / Hardwired… To Self Destruct 1.490.000

9.-Rihanna / ANTI 1.459.000

10.-Sia / This Is Acting 1.337.000

11.-The Rolling Stones / Blue And Lonesome 1.305.000

12.-Red Hot Chilli Peppers / The Getaway 1.256.000

13.-Chris Stapleton / Traveller 1.180.000 (Total: 1.901.000)

14.-Pentatonix / A Pentatonix Christmas 1.162.000

15.-Bruno Mars / 24k Magic 1.157.000

16.-Radiohead / A Moon Shaped Pool 1.134.000

17.-Prince / The Very Best of Prince 1.115.000 (Total: 4.600.000)

18.-Exo / Ex’act 1.083.000

19.-Ariana Grande / Dangerous Woman 1.046.000

20.-Ed Sheeran / X 962.000 (Total: 8.696.000)

21.-BSO Hamilton: The Musical 918.000 (Total: 1.178.000)

22.-Celine Dion / Encore un soir 895.000

23.-BSO ‘Escuadrón suicida’ 889.000

24.-Leonard Cohen / You Want it Darker 858.000

25.-The Weeknd / Beauty Behind the Madness 819.000 (Total: 2.358.000)

26.-Adele / 21 817.000 (Total: 31,000,000)

27.-Lady Gaga / Joanne 811.000

28.-Taylor Swift / 1989 795.000 (Total: 9.797.000)

29.-Renaud / Renaud 795.000

30.-Panic! At the Disco / Death of a Bachelor 782.000

31.-Arashi / Are You Happy? 764.000

32.-Charlie Puth / Nine Track Mind 762.000

33.-Michael Bublé / Nobody But Me 759.000

34.-The Weeknd / Starboy 754.000

35.-David Bowie / Best Of 686.000 (Total: 2,000,000+)

36.-Disturbed / Immortalized 676.000 (Total: 1.126.000)

37.-Prince / Purple Rain 675.000 (Total: 22,000,000+)

38.-Smap / 25 Years 668.000

39.-Michael Bublé / Christmas 667.000

40.-Fantome” Utada Hikaru / Fantome 663.000