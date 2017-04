Day Wave: la inocencia indie pop sigue teniendo latido

Aunque sean tiempos poco agradecidos para el pop de guitarras con melodías bonitas de toda la vida, está demostrado que aquel espíritu C-86 sigue teniendo pulso, 30 años después. No hay que irse muy lejos en el tiempo: grupos como The Drums, Veronica Falls, Wild Nothing o El Último Vecino, cada uno con su toque personal, muestran que sigue siendo una propuesta perfectamente válida para lograr emocionar y excitar.

A ellos se une un talentoso joven californiano llamado Jackson Phillips, que emplea el nombre de Day Wave en su faceta musical. Phillips, que comenzó siendo la mitad de un dúo llamado Carousel, empezó a desenvolverse por su cuenta en 2015, cuando publicó un EP titulado ‘Headcase’ que llamó rápidamente la atención de la escena dream pop e indie del área de Los Ángeles, gracias a canciones tan certeras como ‘Drag’ o ‘We Try But We Don’t Fit In’.

Tras algún single más, el EP ‘Hard To Read’ en 2016 fue su espaldarazo definitivo, ya con buena parte de la prensa yanqui en el bolsillo y un notorio –e inesperado– fan como Mark Hoppus. El bajista de Blink-182, tras mostrar su admiración por Day Wave en Twitter, se prestó incluso a protagonizar el divertido vídeo oficial de ‘Stuck’. Curiosamente, esa no es la canción estrella de aquel disco, sino ‘Gone’, que a día de hoy sigue siendo la canción más escuchada de Day Wave en Spotify, con más de 7 millones de streamings.

Parecía evidente que las perfectas melodías de Phillips tenían proyección más allá del ámbito de la autoedición y lo independiente, y Harvest Records, subsello de Capitol que cuenta en su slot con TV On The Radio, Best Coast o Banks, le fichó a finales del pasado año de cara a la edición de su debut. ‘The Days We Had’, compuesto, interpretado y producido por Jackson con la única ayuda del ingeniero de sonido Mark Ranken, verá a luz el día 5 de mayo. Y en él renuncia a emplear como gancho aquellas primeras canciones con las que destacó un par de temporadas atrás: se trata de 11 nuevas composiciones que, a tenor de adelantos como ‘Something Here’, ‘Wasting Time’ o ‘Promises’ (con un vídeo recién estrenado hoy mismo), certificarán a Day Wave como un nuevo favorito para los fans del pop bonito y melancólico, arreglado con mimo.