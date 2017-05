Heather / Union

Si has estado pendiente de la escena underground barcelonesa en el último par años te sonará el nombre de Heather, un quinteto de post-punk afincado en la ciudad condal del que ya os hablamos en su momento y que esta semana publica su álbum debut, ‘Union’, en Famèlic, sello barcelonés estrella del que han salido grupos tan interesantes recientemente como Univers, Da Souza, L’Hereu Escampa u Opatov (que, por cierto, celebraba su fiesta La Gran Casa con Sala Apolo este sábado). Un álbum “ultra-local”, que diría la tienda de discos.

Heather está compuesto por Alex Sardà, Sergi Vilà, Aitor Mohedano, Germán López y Heather Cameron, que da nombre al grupo, aparece en la portada del disco e interpreta todas y cada una de las canciones incluidas en el mismo. Si por casualidad parece que Cameron es el pilar de Heather, su presencia se impone en ‘Union’ desde la primera pista a la última gracias a una producción vocal nítida y diáfana que no busca el efecto “cool” de la ininteligibilidad del shoegaze o derivados, sino una visión más accesible. Lógicamente, tampoco sus influencias más obvias -Sonic Youth, Pavement, The Smiths- se distinguían por esconder sus voces en distorsión, pero el grupo va un poco a lo suyo y combina a su vez ritmos muy Joy Division con guitarras propias de My Bloody Valentine.

Eso está bien. ¿Y las canciones? Dado el protagonismo de la melodía vocal en ‘Union’, se echan en falta melodías mejor definidas. ‘Walls’, ‘Entretemps’ y ‘Distance’ son buenos temas, y Cameron los interpreta con autoridad, pero a menudo, de la horizontalidad de las melodías de Heather se percibe que el grupo evita sonar pop a toda costa, por ejemplo en ‘Glasgow’, lo cual termina resultando en un disco algo plano. En algunas ideas musicales del disco ocurre lo mismo: ‘Consent’ incluye un instrumento de viento, una buena idea que el grupo desarrolla solo a medias -el tema es un interludio- y la intro de ‘Transition’ promete un tema más experimental que nunca llega. Claramente, si Heather desea sonar accesible, necesitará afinar sus melodías y, sobre todo, adoptar una actitud más atrevida en cuanto a sus inquietudes experimentales. De momento, lo que está claro es que Heather quiere que se les escuche, lo cual es muy buen comienzo.

Calificación: 5,6/10

Lo mejor: ‘Walls’, ‘Entretemps’, ‘Distance’

Te gustará si te gusta: el post-punk clásico

