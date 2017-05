La celebración de los 20 años de ‘OK Computer’ de Radiohead, más cerca

En los últimos minutos, parece que la celebración del 20 aniversario de ‘OK Computer’ se encuentra más cerca y es real. El grupo de Abingdon ha subido a sus propias redes sociales un vídeo en el que podemos escuchar la voz de una niña recitando algunos versos de una de las canciones de aquel disco, ‘Climbing Up The Walls’. Sonidos que sirven de fondo a unas imágenes que los que vivieron de primera mano la aparición de ese disco en 1997 sabrán reconocer de inmediato: ¿o ya no recordabais cómo eran las pantallas de carga de software en un Spectrum 64K? En ellas podemos leer mensajes como “Program: radiohead” o “1 REM”.

Esto se suma a la reciente aparición de unos crípticos carteles promocionales pegados en calles de Londres, Nueva York, Berlín, Amsterdam o Los Ángeles, en los que se leían consignas político-sociales emulando el estilo robótico de otro de los cortes de ‘OK Computer’, ‘Fitter Happier’, que ya desataron las especulaciones días atrás. Recordemos que el día 21 de mayo se cumplirán exactamente 20 años del lanzamiento de ese álbum que cambió drásticamente la manera de ver el rock aquellos días y que ha sido una enorme influencia en las décadas posteriores.

Recordemos que Radiohead, no demasiado dados a la nostalgia y a vivir de glorias pasadas, lanzaron el pasado año su noveno álbum de estudio, ‘A Moon Shaped Pool’, que este año están presentando ante grandes audiencias como las de Coachella, semanas atrás, o Glastonbury, próximamente.