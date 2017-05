‘Bon Appétit’ de Katy Perry: ¿sugerente, misteriosa y hit seguro… o demasiado fallida?

Parte de la redacción evalúa el single de regreso de Katy Perry.

“‘Bon Appétit’ es una buena muestra de lo mucho que ha evolucionado el sonido de Katy Perry en cuanto a producción: escuchada al lado de ‘I Kissed a Girl’, cualquiera diría que es una canción de Robyn. Pero ‘Bon Appétit’ tiene un problema y es que no mantiene el interés de principio a fin. Los versos y el estribillo están bien; la letra tiene puntos muy memorables (“do you want some more? / well, I am open 24″) pero ‘Bon Appétit’ va cuesta abajo en cuanto Migos entra en escena: no hay nada de gancho en su contribución y la canción no ofrece nada interesante a partir de ahí. Casi se puede decir que termina en cuanto entra Migos, y una buena canción pop no puede tener este fallo. Lamentablemente no me extraña que no esté funcionando en listas”. Jordi Bardají

“Quizá me equivoque tanto como en lo de ver el componente caribeño en esta canción (insisto en ello, aunque esté escondido detrás de la producción elegante de Martin y su equipo), pero personalmente no tengo ninguna duda de que este ‘Bon Appétit’ va a ser un auténtico hitazo en los próximos meses, porque tiene un estribillo sencillo y directo y porque el subidón que da a partir del minuto 2:15 lo hace muy apto para sonar en cualquier club sin necesidad de remezclas. Además, la colaboración de Migos está bien medida y seguramente le hará llegar a públicos normalmente no proclives a Perry. Lo dicho: hit seguro”. Raúl Guillén

“‘Bon Appétit’ tiene una melodía menos rotunda que la de ‘Chained to the Rythm’, pero particularmente, me gusta muchísimo más. Puede ser por la reiterativa línea de teclado del estribillo, que se repite como motivo rítmico durante el resto de la canción, muy simple pero muy efectiva. También está el toque sueco de Max Martin, ese que hace que brillantes tonadas pop desborden melancolía. Y luego está la voz de Katy, que suena resignada, lejos de su chispa habitual, lo que contrasta enormemente con el sensual ambiente tropical y la lujuriosa letra (“soy todo lo que quieres, chico”). Incluso la irrupción de Migos está bien traída, ya que rompe el bucle de la canción y evita que pueda caer en la monotonía. Quizás porque es una canción mucho menos banal de lo que aparenta, quizás porque tiene esa multiplicidad de significados que suele cultivar el gran pop, me resulta sugerente y misteriosa, algo sorprendente en Katy Perry, que siempre ha sido tan obvia (y que nadie lo entienda como una recriminación)”. Mireia Pería.