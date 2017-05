Recuerda los temas inéditos y caras b de la reedición de ‘OK Computer’ que sale este verano

Se confirman los rumores (que el propio grupo ha creado y alimentado en los últimas dias incluso con pósters en varias ciudades europeas): Radiohead reeditará ‘OK Computer’ este verano con motivo de su 20 aniversario (el disco se publicó el 16 de junio de 1997). Se ha hecho una web para la ocasión y todo.

La reedición de la obra maestra de Radiohead, ampliamente considerado uno de los mejores discos de rock de la historia (y por eso también muy cuestionado), se titula ‘OKNOTOKCOMPUTER’ y se publica el 23 de junio con varios temas inéditos y las conocidas caras b de los singles. El disco sale en formato digital, CD, vinilo y en una suculenta caja para la que tendrás que apoquinar 130 euros (y que incluye un libreto con apuntes originales de Yorke o incluso un casete compilado por el grupo).

Las canciones inéditas de la reedición, es decir, lo interesante de la reedición, son ‘I Promise’, ‘Man of War’ (también conocida como ‘Big Boots’) y ‘Lift’, que Radiohead ha tocado en directo, pero que nunca se han publicado en sus versiones de estudio.

‘OKNOTOKCOMPUTER’:

01 Airbag

02 Paranoid Android

03 Subterranean Homesick Alien

04 Exit Music (For a Film)

05 Let Down

06 Karma Police

07 fitter happier

08 Electioneering

09 Climbing Up the Walls

10 No Surprises

11 Lucky

12 The Tourist

13 I Promise

12 Man of War

13 Lift

14 Lull

15 Meeting in the Aisle

16 Melatonin

17 A Reminder

18 Polyethylene (Parts 1 & 2)

19 Pearly*

20 Palo Alto

21 How I Made Millions