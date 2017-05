Paramore hacen de Two Door Cinema Club mejor que Two Door Cinema Club en su nuevo single

En dos semanas sale ‘After Laughter’, el nuevo disco de Paramore. El grupo de Tennessee estrenaba hace poco su primer single, ‘Hard Times’, en el que confirmaba su drástico cambio de sonido hacia el pop electrónico de tintes funk y disco, muy diferente al de canciones de su repertorio clásico como ‘Ignorance’, ‘crushcrushcrush’ o ‘Playing God’.

Pero los tiempos cambian, que diría Katy Perry, y los Paramore pop suenan bastante bien, como puede apreciarse además en su nuevo single, ‘Told You So’, que acaba de estrenarse junto a su llamativo videoclip, tan popero como se esperaba. ‘Told You So’, eso sí, es un tema más en la línea de Two Door Cinema Club, aunque a estos les recordamos pocos temas recientes igual de pegadizos… ¿Son Paramore mejores Two Door Cinema Club que Two Door Cinema Club?

En cualquier caso, Paramore están en un buen momento de popularidad y no solo por ese “trending topic” en Twitter que ha mantenido ‘Told You So’ durante una hora: solo durante este tiempo el vídeo en cuestión ha acumulado más de 300.000 visitas en Youtube. Nada mal. Eso sí, el tema ha debutado bajito en Estados Unidos (top 90) y Reino Unido (top 34), aunque hay esperanza con el disco, pues el anterior fue número uno en ambos países y además recibió críticas generalmente buenas.