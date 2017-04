Paramore viran al funk-pop colorista con ‘Hard Times’

El trío de Tennesse Paramore tenía a sus numerosos fans desesperaditos perdidos tras los cuatro años transcurridos después de su disco homónimo de 2013. Un ‘Paramore’ en el que ampliaban las miras del emo-rock de estadio de sus inicios hacia territorios más eclécticos, como los mostrados en ‘Ain’t It Fun’.

Ahora, tras otra turbulenta salida del grupo (la del bajista Jeremy Davis, demanda incluida) y la recuperación en su lugar de su batería original, Zac Farro (que se marchó y montó un grupo que molaba más que Paramore), el trío ha anunciado la publicación de ‘After Laughter’, su quinto disco de estudio. Producido de nuevo por Justin Medal-Johnsen (M83, Beck, NiN, Air), este nuevo álbum se publica el próximo 12 de mayo y le sucederá una gira promocional por EEUU y Europa que, de momento, parece que no parará en España.

Si en su predecesor ya daban muestras, decíamos, de otro espíritu, el primer single de este, ’Hard Times’, va incluso más allá: menos rock y más funk y pop que nunca, Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro no suenan aquí muy lejanos a Maroon 5, Two Door Cinema Club y hasta a The Ting-Tings. ¿Ha llegado el momento del revival de la segunda mitad de los 00s, justo cuando Paramore sonaban más punkrockeros? Estas consideraciones poco importan a su fiel base de fans, que ha logrado que en pocas horas el grupo sea trending topic en España.

Tracklist:

1. “Hard Times”

2. “Rose-Colored Boy”

3. “Told You So”

4. “Forgiveness”

5. “Fake Happy”

6. “26”

7. “Pool”

8. “Grudges”

9. “Caught In The Middle”

10. “Idle Worship”

11. “No Friend”

12. “Tell Me How”