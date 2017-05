El vídeo de Ed Sheeran para ‘Galway Girl’ es muy irlandés y mucho irlandés

Ya hay vídeo para uno de los mayores éxitos en Reino Unido actualmente, ‘Galway Girl’ de Ed Sheeran, que por supuesto va sobre una chica de Galway, Irlanda que toca el violín irlandés y se enamora de un chico inglés (Ed Sheeran). El vídeo transcurre en Galway, Irlanda y es muy irlandés y mucho irlandés. No tiene mucho misterio. Como la canción.

Ha dirigido la pieza Jason Koenig, que coloca a Sheeran en primera persona (solo le vemos a través de un selfie) y retrata a nuestra protagonista de parranda por las calles de Galway, una ciudad conocida por su generosa oferta de pubs, hasta la madrugada. Ella, por cierto, es la actriz Soairse Ronan, conocida por sus papeles en ‘Brooklyn’ o ‘El gran hotel Budapest’ y que es neoyorquina de origen irlandés.

‘Galway Girl’ es el tercer single de ‘Divide’ después del macrohit ‘Shape of You’ y de ‘Castle on the Hill’. ‘Divide’ continúa entre los tres discos más vendidos en Reino Unido (top 1), España (top 2) y Estados Unidos (top 3) y es el disco más vendido de 2017 hasta ahora.

Recientemente, Sheeran era noticia por detallar, aunque no profundamente, su papel en ‘Juego de tronos’, donde lamenta que no le hayan puesto a follar, aunque celebra que no le hayan matado.