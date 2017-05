Los 2 nuevos singles de LCD Soundsystem ya han salido en Australia

LCD Soundsystem lanzan nueva música al fin hoy. De hecho, James Murphy acaba de especificar que las canciones saldrán cuando sea la medianoche del 5 de mayo, independientemente del país en que te encuentres. Eso significa que si, por casualidad, estás entre el 0,06% de lectores que tenemos en Australia, ya puedes encontrar en iTunes y en las plataformas digitales pertinentes dos nuevas canciones del grupo. Se trata de ‘Call the Police’ (una frase que conocen muy bien los fans de LCD Soundsystem, pues se incluía en su clásico ‘Daft Punk Is Playing At My House’) y ‘American Dream’ (aparentemente otra temática conocida, pues el grupo tenía un tema llamado ‘North American Scum’ y otro llamado ‘New York, I Love You, But You’re Bringing Me Down’). Filtración inminente, salida oficial en España a las 0.00.

Ambas canciones fueron tocadas en una reciente residencia en Nueva York tras la que pidieron a sus fans que no subieran las canciones nuevas a las redes sociales. James Murphy también indica que casi ha terminado el nuevo disco, pues solo le queda una toma vocal que grabar y un par de mezclas. “Ha sido uno de los discos más divertidos de grabar en toda mi vida, si no el más divertido. Sin duda es lo más feliz que jamás he grabado un disco”, indica James, y la felicidad le ha durado mucho: las primeras noticias de la grabación de este cuarto disco de LCD Soundsystem, el primero tras su primera separación, son de hace un año y medio.