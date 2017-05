Clap Your Hands Say Yeah / The Tourist

e los mandos de Clap Your Hands Say Yeah, pero lejos de suponer esto una desventaja para su nuevo disco, que Ounsworth compuso durante un periodo oscuro de su vida, ‘The Tourist’ contiene varios buenos temas y un laborioso cuidado estético que remite a los tiempos de su celebrado álbum debut homónimo. Ounsworth abre ‘The Tourist’ con una de las mejores canciones de su carrera, una ‘The Pilot’ que eleva su fórmula de indie rock clásico a través de unas armonías tan celestiales como su ascenso melódico, mientras ‘Fireproof’ tiene un fondo de pop y funky psicodélico que desemboca en una coda progresiva con guitarras, sintetizadores y maracas que hipnotiza sin que uno se dé cuenta. Por su parte, ‘Better Off’ reúne la peculiar a la par que dramática voz de Alec con una épica nada forzada que buenamente remite a unos Arcade Fire lo-fi y ‘Unfolding Above Celibate Moon’ se sirve de esta estética para elaborar una cuca a la par que extravagante y robusta balada con piano y acordeón. Buenas canciones en ‘The Tourist’, en general, aunque lejos de deslumbrar como los clásico del grupo; canciones que se juntan con otras más discretas (‘Vanity of Trying’), que incluso llegan a pasar desapercibidas (‘Loose Ends’) o a resultar demasiado anacrónicas para su propio bien (¿no son los teclados de ‘Ambulance Chaser’ demasiado The Cure?). En definitiva, otro buen disco de Clap Your Hands Say Yeah que vuelve a no ser mejor que el primero.

Clap Your Hands Say Yeah! actúan el 3 de octubre en Caprichos de Apolo, Barcelona; el 4 de octubre en Valencia; y el 6 de octubre en OchoyMedio, Madrid.

Calificación: 6,5/10

Lo mejor: ‘The Pilot’, ‘Fireproof’, ‘Better Off’, ‘Unfolding Above Celibate Moon’

Te gustará si te gusta: of Montreal, Car Seat Headrest, Mitski

Escúchalo: Spotify