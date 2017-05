The Rolling Stones incluyen la ciudad de Barcelona en su nuevo tour europeo

The Rolling Stones acaban de anunciar un nuevo tour europeo llamado ‘No Filter’, que juega con ese hashtag frecuentemente usado en Instagram con las fotos a las que no se aplican filtros. Imaginamos que lo que pretenden remarcar la autenticidad de la banda ante propuestas musicales novedosas pero supuestamente más impostadas. O bien que no les preocupa mostrar sus arrugas. O que Keith Richards sigue fumando tabaco negro sin boquilla, vete a saber.

El caso es que en el listado de 13 fechas de septiembre y octubre en 12 capitales europeas (París tiene una doble parada), que han anunciado mediante un vídeo, encontramos junto a Hamburgo, Amsterdam, Zurich, Copenhagen o Spielberg (Austria) la ciudad de Barcelona. El día 27 de septiembre los Stones actuarán en el Estadio Olímpico de Montjuic. En esta gira, aseguran, además del habitual repertorio de canciones legendarias, incluirán cada noche varios temas poco frecuentes.

Las entradas se podrán adquirir únicamente online a partir de las 10:00h del Martes 16 de mayo, a través de Doctor Music y TicketMaster. Serán entradas nominales, y cada comprador podrá adquirir un máximo de 8 entradas que deberán figurar a nombre uno de los asistentes al concierto. El precio de las mismas oscilará entre los 86 y los 290 Euros (gastos de distribución no incluidos).

La última visita de Rolling Stones a nuestro país data de junio de 2014, cuando actuaron en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En cambio, la última visita a Barcelona data de 2007, diez años atrás, cuando actuaron en el mismo recinto que lo harán este año. The Rolling Stones publicaron el año pasado dos álbumes: ‘Havana Moon’, un disco registrando el multitudinario concierto que ofrecieron en la capital cubana en marzo de 2016, y ‘Blue & Lonesome’, en el que el grupo reinterpretaba algunos de sus clásicos favoritos del blues y el rhythm & blues.