14 inéditos en la espectacular edición en vinilo de ‘Humanz’ de Gorillaz

El pasado fin de semana publicábamos nuestra crítica de ‘Humanz‘, lo nuevo de Gorillaz, y en los comentarios ya se hablaba de una edición Super Deluxe en vinilo con temas extra, si bien no estaba muy claro qué contenía la edición ni cuántas o qué canciones cuenta. Según informa NME, al fin se ha dado a conocer el contenido de la misma y, la verdad, resulta bastante espectacular.

A tenor de lo que figura en Amazon, se trata de una maleta que contiene 14 vinilos de 12”, cada uno con un diseño de portada exclusivo y dos canciones: una, en la cara A, contenida en la edición estándar de ‘Humanz’; y otra, en la cara B, que es un tema inédito o una versión alternativa de algunas de las canciones que ya hemos conocido. Así, sus compradores encontrarán una versión de ‘Charger’, el tema en que colabora Grace Jones, contando con la veterana de la escena ska Pauline Black, o una de ‘She’s My Collar’ con Kali Uchis cantando en español, por ejemplo.

También habrá temas inéditos como ‘Tranzformer’, ‘Five Whales in a Dream’, ’Garage Palace’, con la rapera Little Simz, o ‘Phoenix on the Hill’, con Sidiki Diabaté. La edición se completa con un libro de tapa dura con todo el arte desarrollado por Jamie Hewlett para esta etapa, protagonizado por 2D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hoobs. Y un código de descarga, claro. Se pondrá a la venta el día 25 de agosto. Podéis encontrar todo el tracklist más abajo.

Gorillaz han ampliado recientemente las fechas de la gira que anunciaban hace días y también llegará a Latinoamérica. De momento, sigue sin tener parada en España. En esta gira, como explicaba Damon Albarn en una aparición televisiva del pasado fin de semana, les acompañarán distintos artistas invitados dependiendo de cada ciudad, y que incluirán, seguro, a Noel Gallagher o Jehnny Beth.

‘Humanz’ Super Deluxe Vinyl Box Set:

Disco 1:

01. Intro: I Switched My Robot Off / Ascension (feat. Vince Staples)

02. Long Beach

Disco 2:

01. Strobelite (feat. Peven Everett)

02. Colombians

Disco 3:

01. Saturnz Barz (feat. Popcaan)

02. Duetz

Disco 4:

01. Momentz (feat. De La Soul)

02. Midnite Float (feat. Azekel)

Disco 5:

01. Interlude: The Non-conformist Oath / Submission (feat. Danny Brown & Kelela)

02. Grilling With His Face

Disco 6:

01. Charger (feat. Grace Jones)

02. Charger (Alternative Version) (feat. Pauline Black)

Disco 7:

01. Interlude: Elevator Going Up / Andromeda (feat. D.R.A.M.)

02. Andromeda (D.R.A.M. Special)

Disco 8:

01. Busted and Blue

02. Busted and Blue (Faia Younan Special)

Disco 9:

01. Interlude: Talk Radio / Carnival (feat. Anthony Hamiliton)

02. Carnival (feat. Anthony Hamilton) [2D Special]

Disco 10:

01. Let Me Out (feat. Mavis Staples & Pusha T)

02. Five Whales In A Dream

Disco 11:

01. Interlude: Penthouse / Sex Murder Party (feat. Jamie Principle & Zebra Katz)

02. Garage Palace (feat. Little Simz)

Disco 12:

01. She’s My Collar (feat. Kali Uchis)

02. She’s My Collar (Kali Uchis Spanish Special)

Disco 13:

01. Interlude: The Elephant / Hallelujah Money (feat. Benjamin Clemantine)

02. Phoenix on the Hill (feat. Sidiki Diabate)

Disco 14:

01. We Got The Power (feat. Jehnny Beth)

02. Tranzformer