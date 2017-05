Perfume Genius posa para Floria Sigismondi en el vídeo de ‘Die 4 U’

Esta semana ha salido ‘No Shape’, el nuevo disco de Perfume Genius, que en JENESAISPOP recomendamos. El álbum se ha presentado con ‘Slip Away’ y hoy se estrena vídeo para otra de sus pistas, la sensual ‘Die 4 You’, una de las más accesibles a primera escucha por su melodía y producción totalmente noventas, en el estilo de Sade o Thievery Corporation.

El vídeo de ‘Die 4 U’ halla a Mike Hadreas sirviéndose de una silla para posar con varios estilismos fabulosos frente a un extraña forma amorfa que parece simular un intestino. El vídeo se desarrolla con Hadreas dirigiéndose hacia la “cosa” y entrando en su interior. El vídeo es obra de Floria Sigismondi, conocidísima en el mundo del videoclip por sus trabajos para Marilyn Manson (‘The Beautiful People’), Christina Aguilera (‘Fighter’) o Katy Perry (‘The One that Got Away’).

En una entrevista para The FADER, Hadreas detallaba que ‘Die 4 U’ es una canción sobre la asfixia erótica como metáfora para entregarse al amor incluso hasta la muerte. El músico explicaba a JENESAISPOP: “escribo mucho sobre anularte a ti mismo y entregarte a otro, en parte porque es algo extremo, y me inspira a escribir. Luego algunas canciones las canto, o las reescucho y me resultan complicadas, embarazosas […] como ‘Run Me Through’, sobre mi atracción por la masculinidad tradicional”.