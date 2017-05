El single de doble cara A de LCD Soundsystem: ¿todo ventajas o decepción considerable?

Parte de la redacción evalúa las nuevas canciones de LCD Soundsystem, adelanto del disco de regreso que publicarán en algún momento de 2017.

“‘Call the Police’ es como un ‘All My Friends’, pero pasado por el filtro The Clash en vez de New Order (no sé si es sensación mía, pero James Murphy la canta muy a lo Joe Strummer) y , más evidentísimamente, al ‘Heroes’ de Bowie, en lo que supongo que es un homenaje. Pero esta vez la bravata épica de Murphy no me llega a emocionar. El crescendo al final no acaba de explotar y no alcanza el clímax glorioso que me esperaba. ‘American Dream’ me gusta muchísimo más. Una balada techno-pop inspirada en el melodrama adolescente de los cincuenta y bañada en la luz de Badalamenti, con un puntito arrebatado y otro paródico, que la voz desgañitada de Murphy acaba arrastrando a lo primero. En ambos casos, por eso, reconozco que un radio edit me hubiera seducido más…”. Mireia Pería.

“Aparte de por aunar estilos como el funk, el disco, el techno, el indie, por sus estupendas melodías y desarrollos de canciones, pensé que la ambición era una de las características inherentes a LCD Soundsystem. Pero eso queda totalmente en entredicho con el single de regreso ‘Call the Police’, una canción abiertamente continuista -demasiado- que no aporta nada a su flamante catálogo. Al menos hasta ahora lo era. ¿Esto es lo mejor que se les ha ocurrido como llenapistas después de su falsa separación de 5 años? ¿No han aprendido nada de la renovación de sonido que idearon sus colegas de Arcade Fire en sus tercer y cuarto disco? ¡Pero si fueron parte de ella! Mínimamente más interesante es ‘American Dream’, con ese precioso teclado flotante, tan cósmico. Algo es algo”. Sebas E. Alonso.

“Efectivamente, ‘Call The Police’ (también ‘American Dream’, en otro registro) es continuista y poco novedosa en la carrera de LCD Soundsystem. ¿Y? Personalmente me importa bien poco que lo sea, que recuerde al toque kraut y a la épica del David Bowie de ‘Heroes’, que parezca que Peter Hook está al bajo, que crezca en intensidad, que suene cruda y orgánica como pocas veces ha hecho el proyecto de James Murphy en disco, o que vuelva a abordar los saltos generacionales si es para denunciar la violencia policial injustificada en EEUU (contra hombres y mujeres de raza negra, sobre todo). Para mí, son todo ventajas”. Raúl Guillén