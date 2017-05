Delirante diálogo de J.J. Vázquez y una Melli en Supervivientes por una camiseta de Nirvana

La actual edición de Supervivientes, el programa que traslada a una isla salvaje de Honduras a un grupo de personajes más o menos conocidos y les somete a unas duras condiciones de supervivencia, está logrando un éxito de audiencia notable. Este año participan en el reality Leticia Sabater –cuyo ‘Toma pepinazo Tour 2017’ tendrá que esperar al menos unas semanas–, el ex-actor y neo-famoso “Bigote” Arrocet, Gloria Camila Ortega Cano, hija del torero y Rocío Jurado, y el conocido (ajem) dúo de cantantes Las Mellis, dos hermanas mellizas amigas de Isabel Pantoja.

Precisament estas nos hicieron presenciar un momento televisivo absolutamente delirante en la gala emitida anoche, cuando Jorge Javier Vázquez sacó su perfil más espontáneo y mordaz. Al percatarse de que una de las mellizas aparecía en plano con una camiseta de Nirvana, no pudo reprimirse: “Una Melli con una camiseta de Nirvana. ¡Tócate los cojones!”. A lo que la Melli en cuestión respondió sin inmutarse “¿Y quién es Nirvana?”.

Lejos de quedarse ahí, Vázquez insistió en vacilar a la concursante y la cosa fue aún más lejos:

JJ Vázquez: “Fue la primera película que dirigió Spielberg”

Bibi Melli: “Ah, es verdad, que no me acordaba”

(…)

JJ Vázquez: “Dime dos películas de Spielberg”

Bibi Melli: “Pues no sé. ‘Nirvana’ y ‘Nirvana 2’”

Y, por supuesto, Twitter se echó unas buenas risas a costa del “lapsus” sobre el grupo de Kurt Cobain. Podéis ver el vídeo aquí.

JJ: Dime 2 películas de Spielberg#Melli: Nirvana I y Nirvana II 😂😂😂😂😂😂#SVGala4 pic.twitter.com/3GXOCVxD8T — Ivonne 🇺🇸🐯💎 (@pizivonne) May 11, 2017