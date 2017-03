Leticia Sabater: “En mi casa no tengo libros. Solo conciertos de Madonna, Beyoncé, Lady Gaga”

El diario El País publica hoy en su sección Viva la Diva una extensa entrevista con la cantante y show-woman Leticia Sabater, a cuenta del éxito (“1 millón de reproducciones en cuatro días”) del videoclip de ‘Toma pepinazo‘, la canción que ella pretende que vuelva a sonar por todas partes, sea o no de broma, el próximo verano. En sus respuestas al cuestionario realizado telefónicamente (lo cual propicia un plot-twist brutal del que luego hablaremos) por el periodista Ignacio Gomar, Sabater cumple estrictamente con todos los clichés desplegados por su actual personaje.

Un personaje que, dice, no es tan atrevido como puede llegar a ser ella misma y que se corta porque su público potencial es muy amplio. “¿Quiere decir que aún puede ser más atrevida?”, pregunta Gomar. “Muchísimo más. A ver, yo a por lo que voy es a hacer conciertos como las americanas. Como Madonna, Lady Gaga o Katy Perry. Ese tipo de show muy interpretativo, con política, sexo, religión…”. Su aspiración y determinación por llegar a ser como alguna de esas divas del pop es real y vuelve a aparecer después en dos ocasiones.

Al hilo de aquel grandioso fail en el que identificó Kuala Lumpur como un insulto, le preguntan “¿Se empolló las capitales después de aquello?”. “Ni por esas. Me aburren que me matan. En mi casa no tengo libros. Solo conciertos de Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson, Britney Spears… Esos son mis libros de cabecera”. Y, más tarde, insiste en que no renuncia a ofrecer un concierto espectáculo como los de sus divas favoritas: “[El mayor “pepinazo” de su vida] No ha llegado aún. Llegará cuando haga un concierto a lo americano. Ahí sí que diré: ¡Toma pepinazo!”.

La entrevista completa no tiene el más mínimo pierde, reiterando sus loas a Donald Trump, asegurando que no entiende por qué se la asocia al PP (recordemos que se dijo que escribía misivas a Ayuntamientos afirmando ser “la cantante del PP”) cuando ella es apolítica (“Fíjate si lo soy que en las últimas elecciones voté a los cuatro partidos principales para ver si así todo el mundo se daba cuenta que no soy de ninguno. Metí las cuatro papeletas en el sobre y dije: ¡Que gane el mejor!”), y que liga mucho con chicos que la veían siendo niños como presentadora infantil. Sin embargo, el momento más surrealista de toda la entrevista llega cuando la intérprete de ‘La salchipapa’ revela que hasta ese momento había estado realizando la entrevista sentada en el inodoro: “En este momento, la entrevista se detiene. Sabater quiere hacer una confesión. Estaba usando el baño mientras comenzaba la entrevista. “Te lo juro. Bueno, ya he terminado. Me encanta y me produce mucho placer. Seguro que esto no te ha pasado con nadie””.